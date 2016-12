Para gustos, los colores

Cristiano Ronaldo se alzó con el FIFA Balón de Oro de 2016, repitiendo los galardones de 2013 y 2014..., ¿por su gran año? Campeón de la Champions anotando en la final ante el Atlético de Madrid la quinta pena máxima de la tanda de penaltis -no mojó en el encuentro-; campeón de la Eurocopa con una Portugal que apenas ganó un encuentro en los 90 minutos reglamentarios y otros dos en la prórroga, incluida la final en la que tuvo que ser sustituido a las primeras de cambio por una lesión para despedirse de un torneo en el que anotó tres (los mismos, por ejemplo, que Morata, eliminado en octavos con España): dos ante Hungría y otro en semifinales con Gales; vio por la televisión el triunfo de su equipo en la Supercopa de Europa frente al Sevilla, también en la prórroga; campeón del Mundial de clubes, en la prórroga (4-2), claro, con un hat-trick en la final contra el conjunto invitado al torneo, Kashima Antlers...

Pero 2016, dicen, ha sido el año de Cristiano Ronaldo. Primer jugador en la historia en ganar la Liga de Campeones, la Eurocopa, el Mundial de clubes y el Balón de Oro el mismo año. Al final cuenta el qué y no el cómo. "Es un año de ensueño", afirmó el portugués en Japón hace unos días, donde también recibió el premio al mejor jugador del llamado Mundialito. "Las estadísticas no engañan. He hecho una temporada espectacular a nivel colectivo e individual. La gente muchas veces habla demasiado, pero estoy acostumbrado. Demuestro mi calidad dentro del campo y no me ha ido nada mal. He mantenido mi nivel siempre alto los últimos 10 años. Quiero seguir trabajando y disfrutar del fútbol, que es lo que más me gusta", aseguró tras el Mundial de Clubes.

Por contra, hay quien dice que el 2016 de Messi fue para olvidar. Y eso que se proclamó campeón de Liga y de la Copa del Rey. Pero para el argentino fue un año extraño, señalado como la punta del iceberg de una estructura criminal por la Fiscalía española, por sus problemas tributarios y salpicado por otra decepción más con su selección. Una decepción, que nadie se equivoque, en forma de un nuevo subcampeonato. Eso sí, en el último encuentro del curso, con los focos puestos en Cristiano Ronaldo, Messi abrió el tarro de las esencias para que el común de los mortales a los que les gusta ver fútbol, con todo lo que la palabra supone, cerraran el año con el recuerdo en la cabeza de su exhibición ante el Espanyol.

El barcelonista marcó en el derbi de la Ciudad Condal su gol 59 en el año natural, cuatro más que el luso, al que también se le han destapado en los últimos tiempos ciertas irregularidades fiscales que están siendo investigadas. Pero las sombras del argentino pesan más que sus luces. El tropezón con la albiceleste, otro subcampeonato más, hizo que explotara y que manifestase su decisión de dejar el combinado nacional. Argentina se conmocionó, pese a apuntarlo con el dedo tras cada fracaso. No fue el único revés. Días después, la Justicia española lo condenaba, junto a su padre, a 21 meses de cárcel por fraude fiscal. No entró ni entrará en prisión, pero la experiencia la experiencia y el sambenito no se lo quita nadie.

Ahora, a punto de cerrar el año, Messi proyecta un 2017 mejor. Lo abrirá casándose con Antonella, la madre de sus hijos, y espera cerrarlo con nuevos títulos y, probablemente, su enésima renovación. Cristiano, también, pero ¿quién ha sido el mejor de 2016? Para gustos, los colores.