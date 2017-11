Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, apuntó que su equipo mereció más porque lo hizo todo bien y solo "ha faltado meter el gol. El partido la verdad es que ha sido completo, defensivamente hemos estado muy correctos, defensivamente no nos han generado, el peligro era más bien si nosotros fallábamos un pase o no finalizábamos, estar pendientes por si había contras, más que nada, pero no nos han generado peligro. Y después, nosotros con balón cuando ha habido que tener paciencia y circular se ha circulado hasta crear la ocasión, hemos tenido palos creo que han sido tres, también hemos tenido dos solas que iban para dentro, la de Adri, pero al final hay que meterlas, si no las metes pues un punto para cada uno".

El técnico acabó decepcionado con el resultado pero contento con el juego del Guada: "Con el equipo la verdad es que bien, muy contento, en la línea del equipo. Siempre hay que tener más ambición y mejorar, a lo mejor nos ha faltado un poco más de terminar de decir vamos a por el partido, pero ha ido a rachas, que se ha visto, y lo dicho, yo no sé qué más hay que hacer para ganar un partido. Sin balón hemos estado muy correctos, no bnos ha generado ocasiones, con balón hemos estado bien, con paciencia cuando ha habido que tenerla y más dinámicos cuando había que ser más vertical, hemos generado ocasiones... Es que más no se puede pedir, que hubiese entrado la pelota y ya está. Pero bueno, esto es así, un punto más. Siempre, y lo vuelvo a decir, cada vez que se sume es positivo, hay que estar contentos porque se ha sumado un punto más, estamos un punto más cerca del objetivo y a seguir trabajando porque queda mucho. Lo único que si tenemos que generar en vez de diez o doce ocasiones hay que crear catorce o quince pues vamos a trabajar para crear más".

Jugando así se está más cerca de la victoria que del empate pero también puede llegar algún partido con un par de ocasiones y goles: "Es que el fútbol es así, algún día digo yo que llegará, tiraremos para fuera, dará, entrará, no tiraremos más y ganaremos el partido, pero esto es así".