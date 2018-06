"Hay que hacer el partido perfecto, pero se puede"

El Xerez Toyota Nimauto está a cuarenta minutos de ascender a la Segunda División del fútbol sala nacional. Los de Juan Carlos Gálvez perdieron 3-1 en la ida disputada en Talavera y ahora, con el apoyo de los suyos en un Ruiz-Mateos que se va a llenar, esperan darle la vuelta a la eliminatoria. A los jerezanos les vale ganar 2-0 o cualquier otro triunfo por tres goles de diferencia.

-Juan Carlos, ¿cómo ve la eliminatoria?

-Sabemos que está difícil, pero eso ya lo sabíamos antes de empezarla. Talavera es un gran equipo, con jugadores con muchísima experiencia y que podría estar perfectamente en una categoría superior. Tenemos un reto bastante grande. Allí jugamos unos primeros catorce minutos muy buenos, jugándoles de tú a tú y pudiendo haber hecho algún gol. Luego el partido se puso más complicado, pero ese gol a falta de 49 segundos nos ha dado una ventana abierta para decir que se puede y que creemos. En el Ruiz-Mateos ya hemos vivido muchas gestas de éstas. Con nuestro público, pensamos que el final no está escrito, que quedan 40 minutos y esta temporada ya hemos conseguido resultados como contra Cerro Reyes (5-2) o con Ceuta (8-1). Entonces, creo que se puede. Es difícil, hay que hacer el partido perfecto pero este equipo si por algo se caracteriza es por luchar durante los 40 minutos y vamos a lucharlo, está claro.

-Además, al rival le conocéis mejor después de los 40 minutos jugados allí.

-Ya no hay ese factor sorpresa porque puedes ver vídeos pero no es igual que verlos en directo; los jugadores ya se conocen. En ese aspecto, vimos que hubo momentos en los que pudimos ser superiores a ellos y por tanto a eso nos aferramos, a hacer un partido quizá más regular que en el de ida, y a intentarlo con el apoyo de nuestra afición, porque todo el mundo sabe que el Ruiz-Mateos tiene algo especial en este tipo de partidos.

-¿Qué partido cree que se va a ver en el Ruiz-Mateos?

-Creo que la distancia va a tener que ser de tres goles porque es muy raro que en fútbol sala se dé un 2-0. Es cierto que allí en los primeros minutos demostramos que para nosotros no es una obligación el ascenso y Talavera sí salió más presionado. El portero tuvo una tarde estelar en esos primeros 12 o 14 minutos salvando cuatro o cinco ocasiones muy claras. De habernos adelantado en el marcador quizá la cosa hubiera cambiado un poquito. En ese tramo de partido hicimos las cosas muy bien y es lo que tenemos que hacer este sábado pero durante los 40 minutos, ya que ellos también van a tener sus alternativas porque tienen jugadores que saben jugar este tipo de partidos. Las opciones pasan por estar enchufados y tener el aliento de nuestra afición, que es ese jugador número 6 que no se ve pero que está al lado de sus jugadores. Ahí puede estar la clave, que esa presión de la afición les afecte un poco a ellos y seamos capaces de aprovecharlo. Que la afición meta el primero o el último que nos sirva para el ascenso, da igual, pero que esa presión se note siempre por supuesto dentro del aspecto deportivo. A nosotros siempre nos ha venido bien ese apoyo en partidos importantes.

-¿Cree que al Talavera le puede pesar tener la obligación de ascender a Segunda?

-Entiendo que sí. Nosotros partimos de la ilusión y de la pasión. Ellos tienen ahora la eliminatoria un poco de cara pero si tenemos la suerte de adelantarnos en el marcador, la presión la van a tener ellos y puede pasar como ocurrió allí durante los primeros minutos. Por lo tanto, puede pesar pero dependerá de cómo vaya el resultado.

-¿Cómo ha preparado esta semana que supongo se está haciendo larga? ¿Ha tenido que trabajar más el aspecto psicológico?

-El sábado para mí queda lejos. Tenemos la norma de disfrutar del momento, hay que vivir y disfrutar las sesiones de entrenamientos para luego salir el sábado como tenemos que salir, intensos, valientes y osados. El martes hicimos recuperación porque entre el viaje y el partido llegamos cansados; el miércoles estudiamos un poco el partido para ver dónde nos equivocamos y dónde tenemos esa fortaleza para hacerles daño al Talavera. El mensaje creo que todos lo tenemos claro: creer y disfrutar en el campo, porque si no va a ser imposible conseguirlo. A partir de ahí, que esa sinergia o esa magia que a veces flota en el aire del Ruiz-Mateos aparezca y se dé el resultados que todos queremos.

-Habla de errores en la ida.

-Hay errores, pero hablamos de un deporte que se basa en el acierto y en el error; si no siempre quedaría esto cero a cero. Hubo alguna fase del partido en la que quizá no presionamos bien el balón o no supimos leer el partido por inexperiencia del grupo, concediendo demasiadas transiciones, sobre todo en el segundo tiempo con pérdidas inoportunas. Eso es lo que tenemos que cerrar. Lo que hemos aprendido de eliminatorias como éstas es que los detalles marcan el resultado, y errores que tuvimos a lo largo de la temporada no nos los castigaron pero esta vez Talavera sí fue capaz de ponerse con un marcador muy favorable cuando por trabajo creo que la distancia no era la que tenía. Afortunadamente ese gol al final hizo un poco más de justicia a los méritos que hicimos.

-Juan Carlos, pase lo que pase el año ha sido fantástico.

-Eso es lo que me gustaría recalcar porque muchas veces en el deporte una derrota equivale a fracaso y no es así. No sé qué va a ocurrir pero en el caso de que no consigamos el ascenso no creo que haya perdedor. Jugamos dos campeones y habrá un equipo que consiga el ascenso y el otro tendrá lógicamente la decepción que puede durar un día o dos pero lo que ha hecho este grupo va a ser irrepetible. Somos un equipo que partía con el objetivo de no descender, nuevo, con jugadores sin experiencia y llegar al 9 de junio con posibilidad de lograr el ascenso creo que es de matrícula de honor. Y me gustaría que si llega el momento y no se consigue el ascenso, que estos jugadores se lleven un aplauso por todo lo que han conseguido esta temporada y yo creo que eso la afición lo va a entender.

-En muy poco tiempo de vida, el club se ha colocado a un paso de ascender a Segunda. Reflejo de que las cosas se están haciendo bien.

-Es un club serio. Fernando y Vilo tienen las cosas muy claras. Se van dando pasitos cortos pero firmes e incluso a lo mejor este ascenso podría venir un poquito temprano porque ésta es la segunda temporada en Segunda B. Tampoco sabemos si más adelante tendremos una nueva oportunidad, por lo tanto estas cosas hay que aprovecharlas. Pero una cosa que sí se ha conseguido ya, y que en Jerez se había perdido, es que el aficionado vuelva de nuevo al fútbol sala, a vivir esas tardes mágicas que ya nos brindaban hace años Caja San Fernando cuando estaba en Primera División. Esto se ha conseguido y el fútbol sala vuelve a sonar en Jerez y en Andalucía, y creo que esto también es importante para la ciudad.

-Usted fue entrenador del Ono Jerez femenino y luego del masculino. El club se perdió y usted se marchó. ¿Volver a Jerez se lo tomó como una reválida?

-Yo en Jerez tuve la suerte de estar siempre muy feliz. Recuerdo el ascenso a Primera División con el equipo de fútbol sala femenino por primera vez en la historia y después en la última temporada salvamos la categoría con muchos problemas y con el equipo casi abandonado. De Jerez tengo siempre gratos recuerdos. Es cierto que luego dejé el fútbol sala 5 años por mis hijos, que son pequeños y quería estar con ellos, y cuando volví sí era un pequeño examen para mí porque en esto del deporte las personas a veces están esperando que falles. Me jugaba mucho porque podían pensar que ya no estaba actualizado o que ya era antiguo. Pero con el trabajo, no sólo el mío sino el de todos los que me acompañan, esta nueva experiencia está siendo magnífica. El año pasado casi alcanzamos la Copa del Rey y este año se han conseguido lo que nosotros llamamos dos milagros deportivos como la clasificación para la Copa y el título de Liga. Ojalá consigamos ese tercero que sería el ascenso. Sería poner una bandera en todo lo alto esta temporada.

-¿Qué le falta al club para seguir creciendo?

-Yo creo que lo de siempre. La infraestructura está bien y vamos creciendo pero hace falta apoyo económico. Este año teníamos el presupuesto más bajo de Segunda B con 29.000 euros, si no me equivoco. Es imposible competir si hablamos de una Segunda División, que el mínimo es 120.000. Pero con la imagen que estamos dando seguro que puede animar a patrocinadores que apoyen este proyecto, sea en Segunda o en Segunda B. La imagen es muy positiva y que se vea y se escuche el nombre de tu patrocinador por toda Andalucía es importante. Ojalá podamos dar pasos importantes para poder tener un equipo en la elite, si no el sábado dentro de unos años; pero para estar ahí consolidado, porque no vale estar dos años y luego desaparecer. Poco a poco, paso a paso, porque devolver el fútbol sala a Jerez creo que era una asignatura pendiente.

-¿Hablar de temas económicos le retrotrae a tiempos ya vividos en Jerez?

-No, porque cuando he llegado me he encontrado un club muy serio, que sabe hasta dónde puede llegar y que no se vive de sueños ni de promesas. Fernando y Vilo son personas serias que te dicen "esto es lo que hay" tanto a jugadores como a cuerpo técnico; "si lo veis bien, bien; si no, pues nada". Por lo tanto, me he encontrado un club que es una familia y las cosas que se hacen son con el corazón. Ningún jugador cobra y el compromiso es máximo. Y el resultado que está dando la plantilla está ahí. La experiencia antigua no se refleja ahora. Quizá ya hemos aprendido de esos errores del pasado aquí en Jerez. Este club es totalmente diferente en este apartado.

-Con el potencial que tiene esta provincia en el fútbol sala llama la atención que haya tantos jugadores fuera. Sólo los exportamos.

-De este club, el año pasado salió Zequi a Primera División, a Santiago; Fali está en la liga francesa. La provincia de Cádiz sigue exportando jugadores y eso es bueno. Pero manda el aspecto económico. En Virgili nos pasó lo mismo. Teníamos a Aicardo, Jesulito, Carlitos... todos ahora en Primera División. No se pueden quedar porque no hay un club con ese apoyo económico. Si lo hubiera, la provincia tendría un equipo en Primera División y además estoy convencido de que lucharía por el título. Podríamos ser un equipo importante porque hay jugadores con nombre que están destacando en Primera División y juntarlos aquí significaría tener un fútbol sala de elite. Es que no necesitaríamos ni brasileños, juntaríamos a 15 jugadores de un alto nivel como están demostrando cada sábado en la Liga Nacional.