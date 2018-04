Dos hombres y un destino

El Fernández Marchán alberga mañana, a tres jornadas del final, un derbi en el que Guadalcacín y Xerez CD se juegan la permanencia. Juan Pedro Ramos, técnico del Deportivo, y Alberto Vázquez, entrenador del Guada, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en el campo guadalcacileño y ambos apostaron por la deportividad y por lograr la permanencia.

-¿Qué le dice un derbi a tres jornadas del final con los dos equipos jugándose la permanencia?

-Juan Pedro: Imagínate, todo un año de trabajo, esfuerzo y sacrificio en los que noventa minutos van a ser claves. Sí es verdad que después quedan dos partidos más pero evidentemente para los dos equipos es un partido muy importante donde van a quedar las posibilidades de salvación claras si alguno de los dos gana, en caso de empate seguiremos así con la misma incertidumbre y es una final más con todas las que llevamos, además con la igualdad de puntos y las circunstancias de ambos clubes es el partido del año diría yo.

-Alberto Vázquez: Un partido muy bonito, yo creo que a todo el mundo le gustaría jugar un partido así. Incluso si a lo mejor hubiéramos llegado con los deberes hechos ambos, a lo mejor no tendría tanta miga. Es un partido clave, importantísimo, el que gane dará un paso hacia el objetivo muy importante. Es un partido importante pero no determinante; si fuese la última jornada y dependiera todo de ver qué pasaba sí, pero al quedar dos partidos más, el que gane saldrá reforzado y el que no, saldrá a lo mejor un poquito más tocado pero todavía tendrá margen, dos jornadas más, para conseguir el objetivo. Creo que se va a vivir una fiesta del fútbol jerezano porque me da que va a haber buen ambiente, se va a llenar el campo, ambos equipos nos llevamos bien, las aficiones se llevan bien y hay algo en juego: el partido lo tiene todo para disfrutar.

-¿Se ha notado tensión esta semana en los entrenamientos por la importancia de los puntos?

-Juan Pedro: Se intenta que los futbolistas trabajen siempre igual para que en cada partido salgan a competir dando el máximo y en nuestro caso ha sido una semana de normalidad dentro de que venimos de perder dos partidos seguidos y sí es verdad que hay que recuperar un poquito el ánimo de los jugadores, la autoestima y la confianza, que cuando no tienes resultados y uno trabaja día a día bien y luego no tienes recompensa con el resultado pues baja un poquito. Y también concienciándolos de la importancia del partido pero también para nosotros es una semana más, de normalidad, con el matiz de la importancia del partido del domingo.

-Alberto Vázquez: La semana nuestra ha sido buena, la gente el jueves especialmente se le notaba metida y enchufada porque todo el mundo quiere jugar este partido y todo el mundo quiere estar bien para demostrar que tiene que estar ahí. Una semana más, porque nosotros, por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados a esto, a estar siempre ahí jugándonosla, y lo único especial es por el partido que es, pero ha sido una semana normal como otra cualquiera. Lo que pasa es que todo el mundo quiere jugar estos partidos, aunque a todo el mundo le agrada jugar siempre, hay partidos en los que te da un poquito más el pellizquito de jugar y quizás este partido sea el que más.

-Los dos equipos conocen bien el campo ¿Cuál puede ser la clave del derbi?

-Juan Pedro: Nosotros hemos jugado algunos partidos aquí pero ellos juegan siempre como local, entrenan todos los días en su campo, están mucho más adaptados a las dimensiones, a la superficie e incluso aunque sea un derbi local entiendo que también va a tener el respaldo de una afición numerosa. He tenido la suerte de ver cómo empuja y lleva al equipo, además un equipo que lo que más me gusta independientemente de conceptos tácticos o técnicos es que nunca se rinde, que nunca baja los brazos, independientemente del resultado siempre compite y eso es algo que a mí me encanta, intento inculcarlo en mis equipos y cuando tengo adversarios que lo tienen me gusta mucho resaltarlo porque yo creo que es algo fundamental en un grupo y en un equipo, el competir siempre, intentar sea cual sea el resultado luchar por dar una buena imagen, intentar acercarte aunque tengas muchos goles de diferencia por el gol 'average'... Es que son tantos factores determinantes que por ejemplo, el Arcos cuando íbamos ganando 4-0 y pedían al árbitro que pitara el final, si nosotros hubiésemos marcado un gol más les hubiésemos ganado el gol 'average'. Son pequeños detalles que a lo mejor los jugadores no les dan importancia a corto plazo pero que a largo plazo tienen mucho valor y más en las circunstancias en las que estamos de igualdad de puntos, de tantos equipos metidos ahí, es un factor a tener en cuenta. Ellos como local, su afición, no se rinden nunca; nosotros tenemos un punto más, en casa ganamos 3-2, el gol 'average' a priori lo tenemos favorable... Entiendo que el factor campo en este sentido les beneficia a ellos como equipo local pero nosotros también vamos a estar muy respaldados, también tenemos nuestras herramientas y nuestro apoyo y la ventaja que van a tener ellos como equipo local no va a ser tan grande como si se enfrentaran por ejemplo al Sanluqueño o a otro equipo de la categoría, evidentemente.

-Alberto Vázquez: Un derbi es un derbi, da igual el momento en el que estés, cómo llegue un equipo, cómo llegue el otro, si uno está mejor y el otro peor, si uno está primero y el otro el último... Un derbi es un derbi, todo el mundo quiere ganar siempre y da igual en la situación que llegues, que es un poco anecdótica porque en noventa minutos los dos equipos quieren ganar y dar lo máximo de sí. Entonces, el hecho de que hayan jugado más partidos aquí quiere decir que a lo mejor están un poco más hechos al campo pero no creo que sea algo determinante porque si nosotros hubiésemos hecho del campo nuestro arma principal habríamos ganado todos los partidos de casa y eso tampoco es así. Eso es un poco anecdótico pero no creo que sea algo determinante. Tal y como está la categoría, los partidos que quedan y que la igualdad es máxima, creo que va a ser fundamental no cometer errores y que no los aproveche el contrario. Y el equipo que domine las áreas va a ser el que se lleve el partido, tanto en defensa estar contundente atrás y que no te hagan gol y en la contraria ser resolutivo y tener efectividad. Creo que va a pasar por ahí el partido.

-¿Espera alguna sorpresa del contrario?

-Juan Pedro: Creo que los dos estamos con plantillas cortas, con problemas de lesiones y de trabajo y circunstancias que nos impiden tener una plantilla amplia en las que podamos manejar más alternativas. Evidentemente en el fútbol nunca se sabe si el planteamiento será buscar algo diferente, buscar sorpresas, pero está claro que nosotros en la convocatoria y en el equipo que saquemos tenemos que estar preparados para todo, para combatir lo que ya conocemos de ellos y en el caso de que haya alguna variante buscando el factor sorpresa, estar preparados para ello también y tener soluciones ofensivas y defensivas para que no nos haga ese daño que se busca con la sorpresa.

-Alberto Vázquez: Lo que hay es lo que hay y faltando tres partidos tampoco vas a inventar nada nuevo. Si más o menos te ha ido bien con una cosa, ahora faltando tres partidos te pones a sacar cosas nuevas te puede ir mal y la puedes liar. En estos momentos lo más coherente es lo que tienes, seguir confiando en eso a muerte y darle continuidad. Yo confío en lo que hay y en que la situación la vamos a sacar para adelante, es un poco reforzar lo que tenemos. Más o menos sabemos lo que hay, lo que tiene cada uno, las plantillas las conocemos de sobra, puede jugar uno u otro, puede variar la forma de jugar si hay unos jugadores o hay otros y estar preparados para todo: si el juego es más directo, si combinan, pero el equipo, a las alturas que estamos ya de temporada, tiene que estar preparado para todo.

-Sea cual sea el resultado final de lo que se trata es que el derbi sea una fiesta del fútbol jerezano y que haya deportividad en la grada...

-Juan Pedro: Evidentemente, creo que independientemente del resultado eso es mucho más importante que quien gane o quien pierda, que pueda un equipo descender o no: que haya buena imagen de la ciudad, de la unión que hay entre ambos clubes, que eso va a perdurar durante muchísimo tiempo porque independientemente del resultado que se dé el domingo, eso será algo puntual de esta temporada pero creo que al final hay que valorar esas cosas. Es un partido de fútbol, los dos vamos a intentar ganar, las dos aficiones quieren que su equipo gane pero animando a su equipo, respetando al equipo contrario, respetando al árbitro, que es otro factor que genera muchas discusiones entre aficionados de diferentes equipos. Creo que es fundamental y es una buena, buenísima oportunidad que tenemos el domingo para demostrar eso. Dicen que el fútbol jerezano está en horas bajas pero independientemente de las categorías y las circunstancias en las que estemos, sigue habiendo aficionados, sigue habiendo afición y esa afición es positiva y es ejemplar independientemente de las circunstancias deportivas.

-Alberto Vázquez: Yo lo que querría es hacer un llamamiento y animar a todo el mundo que quiera ver el partido, tanto xerecistas como guadalcacileños como aficionados que no sepan para donde tirar, decirles que se va ver un partido bonito. Ambas aficiones han demostrado que van a muerte con sus equipos, incidentes estoy convencido de que no va a haber nada porque somos dos clubes que siempre se han llevado bien, estén en las categorías que estén siempre ha habido ayudas y ahora mismo estamos más cerca que nunca. Yo sigo diciendo que pase lo que pase en el partido, estoy convencido de que los dos equipos se van a salvar, va ser un partido clave pero no determinante y el buen ambiente que hay entre los equipos, las plantillas, los técnicos, jugadores que han estado en un equipo y en otro y la aficiones, la del Guada le tiene cierto cariño a la del Xerez y la del Xerez a la del Guada, por eso creo que a va ser una fiesta del fútbol jerezano y se va a ver un buen partido.