Mendoza: "Es imposible que nos metamos arriba jugando así"

Jesús Mendoza reconocía estar "decepcionado" después del partido que su equipo protagonizó ayer en el Municipal de Villamartín. El técnico del Jerez Industrial habló muy clarito y dijo que su equipo estuvo "plano, sin ideas y sin ganas" ante un rival que tuvo la actitud que les faltó a sus jugadores, "esa ha sido la diferencia".

El preparador jerezano aseguró que a su equipo le había faltado "un poco de todo. El partido ha estado igualado en la primera mitad, hemos tenido la de López, clarísima, para adelantarnos, después la de Villalustre para empatar al filo del descanso... Pero empieza el segundo tiempo y al minuto nos marcan y ahí se acaba el partido porque no le he visto reacción ninguna al equipo". Mendoza afirma que es "un duro golpe, me voy bastante fastidiado porque el equipo no ha hecho nada de lo que veníamos haciendo. Me voy bastante decepcionado".

Se ha visto a un equipo que ha jugado a ver lo que salía; se me ha hecho el partido larguísimo"Sabíamos que era un campo difícil, ellos no han perdido aquí pero se lo hemos puesto en bandeja"

El técnico cree que el 2-0 acabó con las opciones de su equipo pero "de todas formas el equipo ha estado plano, sin ideas, sin ganas y hemos visto la actitud del Villamartín, que las han peleado todas y no han dado un balón por perdido. Esa ha sido la diferencia".

El míster industrialista tampoco quiso poner paños calientes por las numerosas bajas con las que se afrontaba el choque: "Han faltado muchas cosas, no hay que excusarse en los que no han estado. Si este equipo se caracteriza por algo es que los que entraban le ponían muchas ganas y se ha visto a un equipo que ha jugado a ver lo que salía y así es complicado y difícil". Así que "jugando así como hoy -ayer para el lector- quedar arriba es imposible. Hay que ser claro y no esconder lo que es evidente. Ahora, a pensar, a darle vueltas un poquito y el martes a entrenar y a tomar decisiones durante la semana", dijo.

El técnico confía en que el partido de ayer fuese un lunar dentro de la buena dinámica que llevaba el equipo: "Esperemos que haya sido un partido de esos que salen de vez en cuando como nos pasó en la primera vuelta contra el Chiclana Industrial pero no puede haber tanta diferencia como para que el Villamartín te pase por encima", espetó. Y reconoció que lo había pasado mal en el banquillo: "Se te hace largo, yo creo que tanto ellos como yo queríamos que el partido acabase ya porque se pasa mal. Yo he sido futbolista y cuando vas 3-0 lo que quieres es que acabe ya el partido. Están en el vestuario fastidiados pero donde hay que estar fastidiados es ahí dentro -señalando el terreno de juego- y jugar. Ellos son los primeros que quieren ganar pero para hacerlo hacen falta muchísimas cosas y hoy -por ayer- no hemos hecho ninguna. Decepcionado por el partido pero el responsable soy yo".

El Villamartín sigue invicto en su campo pero Mendoza incidía en que su equipo no estuvo a la altura: "Sabíamos que era un campo difícil y el Villamartín no ha perdido aquí aún pero lo hemos puesto muy fácil, en bandeja. Hay que tener carácter y ganas de ganar. En un partido hay fases y hay que saber sufrir cuando te toca. Y esa mentalización ahora mismo el equipo no la tiene", argumentó.

Así que el Industrial puso fin a una racha de ocho jornadas consecutivas puntuando y de la peor manera: "Yo estaba contento con el equipo, quiero pensar que son partidos que salen así. La dinámica era buena, sólo se habían perdido tres partidos en la primera vuelta y éste ha sido un palo bastante duro", confesó.

Por último, se le preguntó si hacen falta refuerzos para intentar que el equipo dé definitivamente el paso adelante: "El Industrial siempre tiene que estar arriba. Ahora es fácil decir que hacen falta refuerzos cuando este equipo ha competido bien y ha faltado suerte. Tampoco hay que sacar más conclusiones de un partido donde no se ha estado a la altura. Hay que estar tranquilos", dijo.