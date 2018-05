“Es algo increíble hacer podio en casa”

Podio accidentado para marcos Ramírez. Su mejor puesto desde que lograra el podio del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. el tercero de su carrera y a costa de una sanción. Pero sabe a gloria.

Tras un fin de semana con altibajos y a falta de coger el ritmo adecuado, el piloto de Conil avanzó a podio con la bandera a cuadros ya alzada debido a una sanción a Alonso López, tercero en la carrera, por exceder los límites de la pista. Fue la guinda a una carrera accidentada; subir al cajón con todo ya terminado.

El piloto gaditano reconocía sentirse “eufórico”, ya que “es algo increíble lograr podio aquí en Jerez, en casa, con mi familia y amigos y donde la afición apoya al máximo”. En cuanto a la carrera, Ramírez destaca que “las Honda hoy no han estado tan fuertes como en otras pruebas. De hecho, me ha costado más adelantar a alguna KTM”, añadiendo que “la carrera ha sido muy igualada y he estado fuerte atrás, hasta que ha llegado el accidente.”.

Para acabar, el de Bester Dubai tiene claro que este tercer puesto en Jerez debe ser celebrado: “Ahora mismo estoy eufórico y quiero aprovechar el momento. Seguramente me vaya con los amigos con una cena, pero bueno, también es Feria de Jerez e igual lo celebro allí”.