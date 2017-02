"Estamos indignados"

Enésimo enfado del Jerez Industrial con la delegación de Deportes a cuenta del uso de las instalaciones de La Juventud y el Municipal de Chapín. La junta directiva había solicitado el Estadio para recibir este domingo al Jédula dado que en La Juventud ya estaba programado el encuentro del Xerez CD contra La Palma correspondiente a la categoría de División de Honor.

Deportes contestó ayer al club de la copa y la venencia negativamente -sí accedió a que el equipo se ejercitase por la tarde en Chapín-, lo que ha motivado el enfado del presidente industrialista, que no entiende por qué lleva su equipo sin pisar el césped de La Juventud desde el pasado 15 de diciembre con el argumento de que hay que preservarlo y ahora se programan dos partidos el mismo día y con apenas tres horas de diferencia: "Estamos bastante indignados con estas decisiones fuera de lógica. Cuando solicitamos Chapín la anterior vez (coincidiendo con un partido del Xerez DFC) nos dijeron que Medio Ambiente desaconsejaba jugar dos partidos en el mismo día y ahora resulta que la situación es a la inversa y ¿Medio Ambiente sí aconseja La Juventud, que está peor que Chapín, y sin embargo no se puede jugar ahí cuando no hay partido? Son decisiones que nos perjudican muchísimo porque nos vamos a encontrar un campo en mal estado porque como todos sabemos hay un partido antes".

No pisamos La Juventud desde el 15 de diciembre porque dicen que el césped no está en buen estado......¿y ahora sí permiten que se jueguen dos partidos este fin de semana? No hay por dónde cogerlo"

Garrido tilda de incoherente la decisión de la delegación de Deportes: "No se nos permite entrenar (en La Juventud) desde el 15 de diciembre, que son dos meses largos porque dicen que el césped no está en buen estado para entrenar y sin embargo ahora sí conceden dos partidos el mismo día. Esto, de verdad... No es nada coherente, no hay por dónde cogerlo y es desconcertante. No sé de quién es la decisión ni la responsabilidad, si de Medio Ambiente o de Deportes. Tenemos tres campos de césped natural en Jerez, un equipo utiliza dos casi en exclusividad y otros dos equipos nos tenemos que conformar con uno que está en muy mal estado".

Deportes sí permitió ayer entrenar al equipo en Chapín. El presidente blanquiazul admite que "no sé si es un tapabocas o una chuchería. Si pedimos Chapín para jugar es porque así nos lo pide nuestro cuerpo técnico, porque el campo de La Juventud está muy mal y nos lo vamos a encontrar hecho un patatal porque hay un partido anteriormente y no hay tiempo para recuperar el campo. Para desplegar nuestro juego, que todos saben es técnico y de toque, nos interesa un campo grande de césped en condiciones y Chapín lo es. Cumplimos todos los requisitos, estamos pagando religiosamente el tema de la liquidación pendiente; tenemos un seguro de responsabilidad civil vigente; tenemos empresa de seguridad y un contrato con una empresa que nos cubra el tema de la ambulancia y la asistencia sanitaria que pide el ayuntamiento; cumplimos con la limpieza; cumplimos con todos los requisitos y sin embargo al Jerez Industrial no le dejan jugar incomprensiblemente en Chapín cuando nadie lo hace este fin de semana y el césped está mejor. Prefieren machacar La Juventud. Estamos jugándonos muchísimo, haciendo un esfuerzo muy grande y estamos muy contrariados", manifestó.

Como se suele decir, donde manda patrón no manda marinero aunque la intención del club jerezano es pedir una reunión con la delegada "porque las competencias de Medio Ambiente y Deportes las tiene Laura Álvarez y esperemos que nos atienda, nos reciba y nos dé una explicación oportuna de lo que está pasando".

En lo deportivo, el equipo tropezó el domingo en casa del San José Obrero aunque Pedro Garrido está contento con el compromiso de la plantilla: "El equipo está muy comprometido, va a más y está creciendo. El domingo pasado fuimos merecedores de la victoria, creamos cuatro ocasiones clarísimas, dos palos, pero siempre puede haber accidentes o decisiones arbitrales que te perjudiquen como el penalti que todo el mundo vio menos el árbitro y sí vio el del área contraria. En los últimos tres meses somos hemos perdido el partido en Villamartín y en los demás hemos sido superiores a los rivales salvo la segunda parte con el Trebujena".

El dirigente industrialista cree que el juego se jugará sus opciones en los cuatro partidos consecutivos contra Tesorillo, Chiclana Industrial, Bazán y Guadiaro: "Son cuatro partidos clave. Confiamos en que el equipo llegue al final con todas las opciones. Son contra rivales directos y está claro que son partidos de seis puntos. Son clave pero creo que el equipo está mentalizado. De los enfrentamientos con los equipos de arriba sólo perdimos en casa del Chiclana. Esto nos da confianza".