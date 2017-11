La industrialista Teresa Mérida, a la selección

La jugadora del Juventud Jerez Industrial Teresa Mérida ha sido seleccionada por Toña Is para una doble sesión de entrenamientos con la selección española de fútbol femenino sub 16. La jerezana deberá estar en la Ciudad Deportiva de las Rozas de Madrid durante los días 13, 14 y 15 de este mes para llevar a cabo un par de entrenamientos de cara a la preparación del Europeo sub 17 que se disputará en Lituania el próximo verano. España se clasificó para la ronda elite el pasado mes de octubre en Azerbaiyán y la próxima primavera disputará la ronda previa a la fase final con otras 23 selecciones. De éstas quedarán siete que jugarán la fase final en Lituania, selección clasificada de oficio por ser la anfitriona.

Además de la jerezana, han sido seleccionadas: Eider Arana (Athletic Club), Sonia Martín y Elena Martínez (Atlético), Emma Martín (Cambrils), Carla Parrondo (Osasuna), Lucía Guemes (Rácing Féminas), Marina Monteserín (Femiastur), Lidia Santos (Santa Teresa), Marta Hernández (Femenino Cáceres), Ana Tejada (Logroño), Alba Fernández y Bruna Vilamale (Barcelona), María López (Granada), María García, Clara Rodríguez e Isabel Olmedo (Madrid CFF), Arantxa Medina (Málaga), Aina Pagespetit (RCD Espanyol), Noelia Fernández (Sporting de Gijón), Catalina Serra (Collerense), Paula Raquel (Unión Viera), Lara Sánchez (Valencia Féminas), y Salma Celeste Paracuello (Zaragoza CFF).