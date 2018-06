La cuenta atrás ha comenzado. Se acerca el día más importante de la temporada para el fútbol sala jerezano. 'El infierno es azul'. Con ese atractivo y directo eslongan, el Xerez Toyota Nimauto presentó ayer el cartel del encuentro de ida del play-off de ascenso a Segunda División. En la ida, los xerecistas perdieron frente al Talavera FS por 3-1 y pretenden que el pabellón Ruiz-Mateos se convierta en una olla a presión para recibir a los toledanos en una cita que ya es la más importante de la corta pero exitosa historia de la entidad azulina. Las redes sociales han comenzado ya a inundarse de mensajes con apoyo a unos jugadores que han hecho posible durante la temporada que el sueño se haga realidad. Nunca llegaron a imaginar al principio que tendrían tan cerca la gesta esta temporada teniendo en cuenta sus recursos y los de otros grandes equipos a los que se tuvieron que enfrentar en la liga regular.

Jesús Viloita, responsable de la sección de fútbol sala, y Manuel Pérez, guardameta del Xerez Toyota Nimauto fueron los encargados de presentar en la sede del club el cartel de un encuentro que se disputará el sábado a las siete y media de la tarde.

El primer gol lo tiene que marcar la afición, que el segundo ya lo lograremos nosotros"Pretendemos que el Ruiz-Mateos registre un lleno histórico, con la afición podemos subir"

Viloita se muestra optimista por partida doble, ni duda de la capacidad del equipo para remontar ni del respaldo de la afición: "Esperamos un lleno histórico en el Ruiz-Mateos, durante toda la temporada nos ha acompañado bastante afición y en este partido tan importante no nos va a fallar, necesitamos a los aficionados para remontar, la necesitamos para que nos lleve en volandas, esto está claro".

También, añade: "El 3-1 nos dio la vida, estaba en la grada y todos os abrazamos. Cuando marcamos, lo celebramos a lo grande porque sabíamos la importancia que tenía ese gol. Estamos muy ilusionados, creo que podemos ascender".

Manuel, guardameta del Xerez Toyota, lo tiene claro: "Nuestra afición nunca falla y esperamos que el Ruiz-Mateos meta el primer gol, que el segundo ya nos encargaremos de marcarlo nosotros. Con el 3-0, lo veíamos todo bastante crudo, pero ese gol nos mete de lleno en la eliminatoria y más en fútbol sala. Remontar dos goles es más asequible que en otros deportes".

El portero xerecista cree que "en Talavera salimos a por todas, muy enchufado y creo que hasta sorprendimos al rival, personalmente hasta me esperaba algo más. Fuimos hasta allí con cierto miedo porque es un buen equipo pero, como ya he dicho, en cierto modo les sorprendimos por cómo corríamos. Tuvieron la suerte de ponerse por delante en el marcador, su portero estuvo bastante bien y ayudó a que se mantuviera la distancia. De no haber estado tan bien su guardameta, estoy convencido de que nos habríamos traído para Jerez un resultado más positivo, podríamos haber vuelto con una victoria. También tuvieron acierto de cara al gol, más que nosotros".

Manuel coloca las claves para doblegar al Talavera en "la ilusión, las ganas, la intensidad y la ambición. Tenemos muchas más ganas de ascender que ellos. Además, no tenemos presión, este partido es un regalo para nosotros, la obligación de subir es de ellos, pero nos vamos a dejar el alma por conseguir el ascenso. Al margen de todo eso, sin lugar a dudas, el factor afición va a ser determinante. Nuestra hinchada nos va a llevar en volandas y va a apretar muchísimo más que la de ellos. El Ruiz-Mateos aprieta y todo es posible, estamos ilusionadísimos".

Este enfrentamiento está fuera de abono y los socios también tendrán que pasar por taquilla para presenciarlo. Las localidades en venta anticipada tienen un precio de 4 euros para socios del Xerez Toyota, 5 euros para no socios y 3 euros para categoría infantil (hasta 14 años).

Las localidades se pueden comprar ya en la oficina del Xerez DFC, situada en la Avenida Alcalde Jesús Mantaras hasta el viernes de diez de la mañana a dos de la tarde y de seis de la tarde a nueve de la noche. El día del encuentro, las entradas tendrán ya un precio único de 7 euros para público general y de 4 euros para los niños.

El responsable del fútbol sala del Toyota también desveló que "ya se han vendido bastantes entradas, hay bastantes socios y aficionados que están acudiendo a la oficina a preguntar. Además, desde Talavera nos ha solicitado cien para sus seguidores. Por su parte, el Kolectivo Sur y los grupos de animación, que nos han apoyado todo el año, también se están movilizando y acudirán el sábado al pabellón. Insisto, esperamos un gran ambiente".