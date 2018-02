La intrahistoria de una gesta

Exactamente a las 13 horas, 20 minutos y 32 segundos del viernes 23 de febrero, el Maserati cruzaba la línea de llegada de la Ruta del Té, establecida en el puente de Isabel II, consiguiendo así el nuevo récord de la travesía, dejando en 36 días, dos horas, 38 minutos y dos segundos la navegación de las 13.000 millas teóricas entre Hong Kong y Londres.

La tripulación que ha protagonizado la gesta del Maserati ha estado liderada por Giovani Soldini y compuesta por el francés Sebastien Audigane, el también italiano Guido Broggi y los españoles Álex Pella y Oliver Herrera.

En una concurrida rueda de prensa, después de más de un mes de navegación ininterrumpida, Pella y Herrera se detuvieron a contar la intrahistoria de la hazaña recién completada. "Lo más impresionante ha sido navegar por el Océano Índico, después de cruzar el Estrecho de la Sonda, hasta Sudáfrica", declaró Herrera para referirse al mejor momento. En cuanto al peor instante de la travesía, ambos coincidieron: "En la ceñida para cruzar Finisterre, los 19 bordos se nos hicieron eternos, ya que teníamos que ir obligadamente pegados a la costa, Si íbamos a bordo de mar, por el temporal reinante, el barco corría peligro. Fueron unas horas de mucha angustia".

Pella, por su parte, explicó los detalles del proyecto, con el que ha cumplido uno de sus sueños: "Ha sido muy importante el poder navegar al fin con Soldini, ya que desde siempre me apasionó y nunca había podido navegar con él. Después de varios intentos, al final lo he conseguido. El proyecto es más interesante de lo que parece, ya que navegar por Asia y navegar todo el mar de China y el Océano Índico me ha parecido realmente fastuoso. Se dan variadas condiciones de viento y temperatura y tácticamente se hace muy interesante".

Después de la duradera carrera, el Maserati traslada su base a un astillero de la Bretaña francesa donde permanecerá unos dos meses para someterse a profunda revisión y puesta punto necesarias tras esta larga y dura navegación desde Hong Kong hasta Londres.

El récord de la Ruta del Té fue instaurado para conmemorar las travesías que por los mismos mares, durante el siglo XIX, navegaban los famosos Clippers, barcos extremadamente rápidos con dos y tres mástiles, que traían como principal mercancía el té producido en esa parte de Asia. La importancia de llegar en primera posición estaba marcada porque el barco que lo hiciera era el que marcaba el precio de tan preciada especia.