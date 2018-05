El jerezano Antonio Zarzana debuta con 16 años en el Sevilla Atco.

Antonio Zarzana, cadete de segundo año del Sevilla FC, debutó el pasado domingo con el filial sevillista en el último partido como local del Sevilla Atlético, encuentro en el que se midió al Numancia y que acabó con victoria blanca por dos goles a uno. Zarzana salió en el minuto 87 sustituyendo a Lara y en los pocos minutos que estuvo en el terreno de juego ya dejó muestras de su desparpajo y la calidad que atesora en la zocata. Tras el partido, el jugador hablaba para la web del Sevilla FC y comentaba lo siguiente: "Es una sensación inexplicable, debutar con mi edad, junto a mi afición. Me he sentido de forma increíble al poder saltar al césped". Luego, señaló: "Tenemos que seguir trabajando todos para que tanto yo como muchos de mis compañeros podamos seguir aportando en las categorías superiores de este club. Le dedico el debut a mis compañeros, que me han ayudado mucho a poder estar aquí".

Zarzana se marcha ahora con la selección andaluza sub'16 al Campeonato de España de selecciones autonómicas que se celebra este fin de semana en Paterna (Valencia). Andalucía se mide en una de las semifinales a Madrid.