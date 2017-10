El jerezano Juan Pablo Cañas, campeón en Córdoba

El jerezano Juan Pablo Cañas se proclamó ayer campeón de Andalucía absoluto de tenis al derrotar al jugador local Francisco Javier Martínez Baena, cabeza de serie número 1, por un doble 6/1 en la final disputada en el Real Aero Club de Córdoba.

Juan Pablo Cañas, de 20 años de edad, estudiante de Ciencias del Deporte en la Universidad Pablo de Olavide y perteneciente a la Escuela de Tenis del Club Nazaret que dirige Paco Doña, llegaba al Andaluz como tercer cabeza de serie. En la primera ronda, Cañas derrotó con facilidad a Rafael Escobar por un doble 6/0. En octavos de final se deshizo de Diego Puerto por 6/2 y 6/2 y en cuartos de final se tuvo que medir a José Juárez, tenista sevillano que se vio obligado a la retirada por una lesión en los isquios cuando el jerezano ya había ganado 6/2 el primer set. En semifinales esperaba José Antonio Dugo, cabeza de serie número dos y compañero de dobles de Cañas. El jerezano del Club Nazaret se impuso 6/1 y 7/6 tras ganar en el 'tie-break' por 7-4.

En la final esperaba el cabeza de serie número 1, un Francisco Javier Martínez que jugaba en casa y que en semifinales pudo con Javier Ladrón de Guevara, al que ganó por 6/4 y 6/1. En la final disputada ayer sólo hubo un color, el del tenista jerezano que superó 6/1 y 6/1 a Martínez: "Me salió un partido redondo, he jugado mi mejor partido en el mejor momento", señalaba ayer Juan Pablo Cañas a este Diario. Y eso que Martínez le tenía tomada la medida: "De las ocho o nueve veces que me he enfrentado a él sólo le he ganado en tres ocasiones. Venía de ganarme bastantes veces aunque en la última ya le gané yo", manifestó.

Para este tenista zurdo que tiene como referente a David Ferrera, este campeonato de Andalucía en categoría absoluta "es muy importante, se me había escapado los dos últimos años. Además, he pasado un verano regular con una lesión en la muñeca izquierda muy complicada. Me lesioné el 20 de junio y hasta el 20 de agosto estuve parado. Tengo que agradecer el trabajo que han hecho los fisios de la clínica Artrosur".

Cañas tiene claro "desde hace años" que quiere dedicarse al tenis. De momento, tiene dos puntos ATP y su intención es participar en noviembre en Egipto o en Túnez en algún torneo que le permita seguir escalando posiciones en el ránking aunque lo más cercano será el Campeonato de Andalucía por Equipos dentro de dos semanas, donde competirá con el Club Nazaret.