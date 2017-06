El jerezano Nacho Iniesta, al Mundial de Málaga

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deporte, Laura Álvarez, recibía ayer en el Ayuntamiento a Francisco Ignacio Iniesta, deportista jerezano perteneciente al club Deporte & Trasplante España que participará del 25 de junio al 2 de julio en Málaga en los XXI Juegos Mundiales de Trasplantados, que se celebrarán por primera vez en España. Igualmente, Iniesta pertenece a la Organización Nacional de Trasplante.

Laura Álvarez ha subrayado "el ejemplo de superación y la mentalidad ganadora de Nacho Iniesta, que siempre ha sido deportista y que tras el trasplante ha continuado compitiendo con el mensaje solidario de promover la donación. Con su esfuerzo, los pacientes trasplantados lanzan un mensaje a la ciudadanía sobre la utilidad de la donación de órganos y de superación para los propios trasplantados".

Deportes ha cedido instalaciones municipales a Nacho Iniesta para la realización de sus entrenamientos, que han sido planificados por José Vega Longueira, miembro del Club Cherokke, y que fue atleta en los años 90 del Club Atletismo Chapín Jerez, al igual que el propio Iniesta.

Nacho Iniesta, nacido en 1973, ha explicado que "hace 11 años me trasplantaron un riñón y me detectaron el problema cuando estaba pasando un reconocimiento médico para las pruebas de Policía Local de Jerez. Me cambió la vida y tuve que superarme. Tras un periodo de adaptación, volví a hacer deporte y ahora tendré la oportunidad de representar a España en los Juegos Mundiales, que son una especie de olimpiadas para personas trasplantadas. Agradezco el apoyo del Ayuntamiento a través de la Delegación de Deportes y todos los patrocinadores que apoyan mi participación en este gran evento".

"En cuanto a resultados ya tengo la medalla que quiero: la satisfacción de poder participar", ha afirmado Nacho Iniesta, que posee una activa cuenta de 'Facebook' sobre los actos vinculados a la causa de la donación de órganos.

Cabe destacar que, recientemente, Iniesta ha logrado tres medallas en el Campeonato de España de Trasplantados en la modalidad de triatlón. En la cita mundialista, el jerezano tomará parte en atletismo (4x100; 4x400; longitud y lanzamiento de 'bola', similar a la de béisbol y modalidad adaptada al evento); natación (50 metros libres; 50x4 y 4x50 estilos) así como ciclismo (prueba de 5 kilómetros contra-rreloj y 30 kilómetros en ruta).

Según la organización del evento, en consonancia con el Día Nacional del Donante de Órganos, los Juegos Mundiales que se celebrarán en Málaga "tratan de recordarle a la sociedad la importancia de la donación y la gran vitalidad que pueden desarrollar los pacientes trasplantados".

La primera edición de los Juegos se celebró en 1978 en Portsmouth y participaron 99 atletas, siendo su promotor el cirujano británico Maurice Slapack, que concibió el evento como estímulo para sus pacientes.

La cita de Málaga reunirá a 2.218 deportistas trasplantados, procedentes de 52 países, que competirán en 15 modalidades: atletismo, bádminton, baloncesto, bolos, ciclismo, dardos, golf, kayak, natación, pádel, petanca, squash, tenis, tenis de mesa y voleibol. La competición se realizará por sexo y tramos de edad. España llevará a 77 deportistas, destacando entre ellos a 4 niños. Es el sexto país en número de participantes.

Posteriormente, el siguiente evento internacional en el que tomará parte el triatleta jerezano será el Campeonato de Europa de Trasplantados, que se celebrará en Finlandia en julio.