Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, acabó "bastante contento con el equipo y orgulloso de ellos porque han hecho un partido bastante bueno como para conseguir los tres puntos pero al final estamos en lo que estamos, lo que vale para conseguir puntos son los goles. Nos vimos con el gol en contra en la primera parte y nos tocó remar, después hemos estado a base de empuje, de intentarlo, hemos empatado, hemos seguido intentándolo y al final hemos tenido varias claras en las que se ha podido decantar para nosotros, no ha querido entrar, un puntito y a seguir trabajando. Una jornada menos, un punto más y hay que morir. En lo que queda hay que morir".

El técnico jerezano sigue siendo optimista: "El vaso está siempre lleno, cuando lo tenemos vacío hay que llenarlo otra vez. Pero el vaso está siempre lleno. Una jornada menos, un punto más y hay que seguir, nosotros tenemos que ser siempre optimistas, mirar el lado bueno y seguir. Ha venido el Algeciras, que es de los más grandes de la categoría. Todo lo que sea sumar ante un equipo que ya tiene casi hecho el play off, venía con una racha bastante buena y le salen las cosas, ahora le viene lo mejor. Entonces, cortar esa racha ante un equipazo, tiene jugadores que marcan la diferencia. Todo lo que sea sumar es positivo y a seguir, a seguir. hemos podido ganar pero hay que quedarse con la actitud, con la manera de reaccionar, el empuje; nosotros , jugando así y cuidando los detallitos, los despistes, nosotros no perdemos. Si estamos afortunados cara al gol ganaremos; pero perder, no perderemos".

Lo mejor del Guadalcacín fue la reacción en la segunda parte: "Claro, es que el equipo tiene que tener esas ganas, ese quiero, quiero, da igual el partido que sea, el rival que sea, el minuto en el que estemos, el campo que sea... Siempre hay que querer y hay que ir a por más".

Y Canty casi hace el 2-1, que hubiera sido la guinda: "Ha estado ahí, no se lo esperaba y lo que te sale es a la primera. después en frío me dice que la ha podido parar pero es normal, ¿quién se va a esperar que se le va a resbalar el balón al portero? El instinto le ha salido tirar, si hubiese entrado lo sacamos a hombros pero ha salido fuera, a seguir trabajando".