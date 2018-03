Tres jornadas con la portería a cero cuatro ligas después

El Jerez Industrial superó una difícil prueba el pasado domingo en la Quinta de la Paz de Sanlúcar, donde venció por cero a dos a la Juventud Sanluqueña. Desde la llegada de Paco Cala, el cuadro blanquiazul ha conseguido dos victorias frente al Chiclana y la 'Juve' y dos empates contra Trebujena y Bazán, para sumar un total de 8 puntos. En la primera vuelta, los registros fueron mucho más pobres: un triunfo -también ante la Juventud Sanluqueña- y tres derrotas frente a rivales directos. La diferencia es de cinco puntos en el mismo período de tiempo.

La clave está en la faceta defensiva de un equipo que ha mejorado muchísimo en el último mes de competición. De hecho, tras la goleada sufrida en Sacramento frente al San Fernando B (4-1) y la marcha de Juan Pedro Ramos al Xerez CD, los blanquiazules ha remontado el vuelo. Paco Cala ha insistido durante estas semanas que además de una propuesta atractiva de juego -que en Sanlúcar hubo de sacrificar por las reducidas dimensiones del campo- es igual de importante la seriedad cuando no se tiene el balón. Esto ha provocado que el equipo haya dejado no ya de encajar goles sino a conceder las mínimas opciones sus rivales. Cala debutó en el banquillo con un triunfo contra el Chiclana por dos goles a uno. Desde entonces, los industrialistas no han encajado ni contra el Trebujena, ni ante el líder ni el pasado domingo en Sanlúcar. Tres partidos consecutivos sin recibir goles es un logro que no conseguían los de la copa y la venencia desde hace cuatro temporadas. En efecto, hay que remontarse hasta la campaña 2014/2015 para encontrar la última vez que el equipo dejó su portería a cero en tres ocasiones. Fue durante las jornadas 24 a la 27 -hubo una de por medio de descanso- frente a Chiclana Industrial (0-1), Roteña (1-0) y Balona Balompié (0-2). Esa racha se cortó con una derrota en casa frente al Chipiona (0-1) que terminó por cercenar las posibilidades de ascenso del equipo a Tercera División, ya que hay que recordar que fue la temporada en la que con José Manuel Mena en el banquillo, el Industrial acabó segundo por detrás de la Roteña, escuadra que finalmente dio el salto de categoría.

Paco Cala tiene intención de seguir rotando a sus dos porteros y si Álex García fue titular contra la Juventud Sanluqueña, el míster lebrijano adelantó nada más acabar el partido que, si no hay contratiempos, Fabio ocupará el puesto en el siguiente compromiso, en casa contra el Villamartín. "Tenemos dos porterazos, los dos están trabajando fenomenalmente bien y tienen mi total confianza".