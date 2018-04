La Escuela de rugby Marianistas participará este fin de semana en el Torneo Ibérico organizado en Sevilla por el Ciencias, cita en la que participarán la mayoría de las escuelas de rugby de Andalucía y también algunas de Portugal. Marianistas rugby acudirá con equipos de las categorías sub 14, sub 12 y sub 10, en una expedición con un total de 60 niños y seis monitores.