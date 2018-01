Las lesiones no dan tregua

El inicio de la temporada de tenis, que pintaba ser espectacular con los esperados regresos de Andy Murray, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori y Milos Raonic, se oscureció de pronto por las lesiones que siguen persiguiendo a varias de las principales figuras del circuito.

Con la baja confirmada ayer de Murray, sumada a la del miércoles de Nishikori, ya son dos los ausentes ilustres que tendrá el Abierto de Australia, que comenzará el 15 de enero. Y a ellos se les podrían sumar Rafael Nadal y Djokovic, que cancelaron los torneos de preparación por sus molestias y aún tienen que confirmar su presencia en el primer Grand Slam del año.

"Lamentablemente, este año no jugaré en Melbourne, ya que aún no estoy listo para competir", afirmó antes de volar de regreso a Reino Unido, donde evaluará la posibilidad de operarse. Y es que el tratamiento conservador que hizo para recuperarse de sus dolores en la cadera derecha no tuvo los resultados esperados. "Hice todo lo que me pidieron pensando en la rehabilitación, pero el tratamiento no funcionó y tengo que volver a evaluar mis opciones", reconoció el británico cuando decidió retirarse del torneo de Brisbane.

La baja de Murray llegó horas después de la confirmación de la ausencia de Nishikori, que sigue con los problemas en la muñeca derecha que lo mantienen fuera del circuito desde agosto. "El Abierto de Australia es mi torneo favorito y me duele perdérmelo este año", expresó el japonés.

Pero ahí no queda la cuestión. Al británico y al japonés se les podrían sumar el actual número uno del mundo, Nadal y Djokovic, que están luchando contrarreloj para llegar a tiempo a la cita australiana. El balear también se ausentó la semana pasada de Brisbane por sus molestias de rodilla. "Mi intención era jugar, pero todavía no estoy listo después de la larga temporada del año pasado y el comienzo tardío de mi preparación", indicó.

El español sufre esa dolencia desde el último tramo de la temporada 2017. Jugó 18 torneos en todo el año, de los que ganó seis, y llegó a la gira asiática en octubre con molestias en una articulación que le dio muchos problemas en el pasado. Tras perder la final de Shanghái con una cinta para sujetar el tendón rotuliano, renunció a Basilea, se retiró en los cuartos de final de París y se retiró del Masters de Londres tras su primer partido.

La situación es similar para Djokovic, que no juega desde los cuartos de final de Wimbledon en julio del año pasado por una lesión en el codo y que renunció a disputar la exhibición de Abu Dhabi y el torneo de Brisbane. Antes del Abierto de Australia, el serbio, como Nadal, tiene previsto disputar el Tie Break Tens, otro evento de exhibición. Después confirmará o no su presencia en Melbourne. Con este panorama, el primer Grand Slam del año parece más la continuidad de la larguísima temporada anterior que el inicio de una nueva.