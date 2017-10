El líder asalta el Manolo Mesa

Un solitario gol de Cuenca le valió al Xerez para hacerse con los tres puntos en el Manolo Mesa y seguir como líder en solitario de la categoría. El San Roque, sin embargo, no puso las cosas nada fáciles y se mostró sólido durante los 90 minutos.

Hasta 200 aficionados del Xerez Deportivo FC se habían desplazado a San Roque para apoyar al flamante líder de la categoría. En frente, un rival peligroso que venía con la confianza de sumar siete puntos de los últimos nueve posibles. Una mañana nada fácil para los intereses xerecistas, que vieron como la afición del San Roque también llenaba las gradas.

Desde el inicio se vio la dificultad del choque. El San Roque no se dejó intimidar por la buena trayectoria de el equipo dirigido por José Masegosa y se mantuvo sólido y peligroso al contragolpe. El Xerez DFC consiguió el mando del partido desde los compases iniciales, pero fue el cuadro local el que dispuso de las primeras ocasiones en jugadas de estrategia. Dos lanzamientos de esquina ejecutados por Chupi terminaron con testarazos de Cheíto y Camacho que no entraron por muy poco.

Los jerezanos, no obstante, no difuminaron su juego y con paciencia se fueron acercando al área rival. Álex Expósito, con un buen lanzamiento, y Cuenca, con un gran remate de cabeza, pusieron a prueba a David Mena, que reaccionó con maestría ambos disparos. Antes de llegar al descanso, el San Roque dio su réplica con un tiro de Loren que no tuvo éxito.

Apenas dos minutos después de la reanudación llegaría el único y definitivo gol del partido. Cuenca, que ya había avisado con un cabezazo en el primer tiempo, no perdonaría en su segunda ocasión. Tamayo remató un buen centro que el guardameta David Mena despejó como pudo y el extremo xerecista aprovechó su propio rechace marcando a puerta vacía.

El gol supuso una inyección de moral para el Xerez DFC y un auténtico jarro de agua fría para el San Roque, al que le costó volver a llegar y generar ocasiones peligrosas para la portería de Camacho. Antonio Bello se quedó sólo en el mano a mano con el portero rival, pero estrelló su tiro al cuerpo en lo que hubiese supuesto el último clavo del ataúd de los locales. El San Roque, que se quedó con uno menos por la expulsión de Copi, dio un último susto con un remate de Loren que se acabó perdiendo. Al final, los tres puntos viajaron en el autobús del Xerez Deportivo FC.