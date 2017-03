El líder golea al Estrella antes de acudir a Chapín

El Cádiz B demostró ayer de un modo casi definitivo que a este líder no hay rival que lo coja. Llegaba a El Rosal el tercero, un Estrella San Agustín que a sus cuatro triunfos consecutivos unía el apoyo de un nutrido grupo de seguidores, pero esa potente mezcla no resultó obstáculo suficiente para una escuadra amarilla que cuajó un encuentro soberbio, desde el perfecto planteamiento elaborado por Mere hasta el enorme acierto de cara a una portería muy difícil de batir en las últimas jornadas.

El entrenador local optó por sacar un trío ofensivo dotado de velocidad exagerada, para lo cual ubicó al extremo Manu Vallejo como delantero centro. Dio en el clavo porque desde el pitido inicial la habitual solidez de los visitantes en defensa se vio resquebrajada por la presión asfixiante y la rapidez de los anfitriones. El premio no tardó demasiado, gracias a una atinada combinación en la cual Paco Olano abrió a la banda para que Manu Sánchez enviara un atinado servicio a su tocayo Vallejo, que con aplomo abrió el marcador. Con los pupilos de Carlos Conejero aún impactados acaeció la acción polémica del choque, cuando otro centro milimétrico del inspiradísimo Manu Sánchez lo recibió Manu Vallejo con un control orientado que lo dejaba solo delante del portero. Entonces sufrió un disimulado agarrón y cayó al suelo con naturalidad, lo que ayudó a que el árbitro pitara penalti. El propio Vallejo incrementó la cuenta. El tercero no subió por los pelos en el minuto 39, cuando Pejiño optó por no fusilar a placer y sí, en un gesto de absurda generosidad, dejarla a su compañero Vallejo para que este completara el triplete.

Los sevillanos regresaron del vestuario con una mentalidad radicalmente diferente. Por fin se dedicaron a jugar al fútbol en lugar de a protestar al árbitro y a discutir entre ellos mismos. El fruto no se hizo esperar merced a un testarazo del larguirucho Alberto. Ahí salió a relucir la madurez de los integrantes del Cádiz B. Lejos de ponerse a temblar, en un santiamén crearon dos ocasiones clarísimas y Pejiño aprovechó la segunda. La guinda la puso un rato después el inevitable Vallejo al enchufar otro pase de Manu Sánchez, protagonista de su enésima internada espectacular de la matinal. El Estrella no bajó los brazos y gastó sus fuerzas en un elogiable arreón, pero era tarde para rascar más que el maquillador 4-2.