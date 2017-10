El líder, sorprendido

Tenía que pasar, tarde o temprano, y pasó ante un rival que fue mejor y que se creció en un entorno futbolero como el Nuevo Mirador. El Algeciras sufrió su primer revés de la Liga. Sí, el equipo de Asián que echó a competir a finales de agosto tropezó el 29 de octubre por vez primera.

El líder, que lo sigue siendo, no supo meterle mano al talentoso segundo filial sevillista. Calidad, desborde, osadía, preparación... los niños de Nervión vienen pisando fuerte y ayer presentaron sus credenciales para disputarle sus privilegios al mandamás del Grupo X que permaneció diez jornadas invicto. No fue el día de los algeciristas, blandos en defensa y faltos de agresividad en el centro del campo. Un equipo que apenas encajaba volvió a conceder dos tantos por segunda jornada consecutiva. Mal síntoma. Hubo errores aunque lo justo sería realzar también lo estupendo que lo hizo el Sevilla C.

El Algeciras tuvo momentos de llevar a cabo el plan que perseguía, sobre todo con un fogonazo nada más arrancar la segunda parte en la que igualó y un palo evitó la remontada. Pero los de Asián jugaron a lo que su oponente quiso. Los albirrojos corrieron mucho, muchísimo, detrás del balón y terminaron agotados. Lo extraño fue que no acabasen incluso goleados a campo abierto ante unos chavales que parecían diablillos de blanco.

Los sevillistas se adelantaron en la 1ª parte con un trallazo de Diego. Los albirrojos igualaron nada más volver del descanso con Ayala como revulsivo. Un centro del algecireño tocó en un zaguero visitante y puso el 1-1.

Chico Díaz tuvo la remontada con un cabezazo al palo, sin embargo, poco después el filial volvió a golpear en una acción en la que el balón también tocó en un contrario antes de colarse.