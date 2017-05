La lluvia deja al XCD sin La Juventud

El Xerez CD no podrá preparar el encuentro del domingo frente a la Olímpica en La Juventud. La Delegación de Deportes, tal y como hace cada vez que se encuentra con esta situación, comunicó al club ayer a primera hora de la mañana que no podría utilizar el campo esta semana por las lluvias caídas durante las últimas horas sobre la ciudad. Medio Ambiente no ha dado el visto bueno al uso del campo, pese a que este fin de semana no se disputarán partidos en ese escenario, ya que el Jerez Industrial juega fuera -Estella-, igual que los xerecistas.

Vicente Vargas, técnico azulino, no ocultó su enfado por la decisión. "Nos estamos jugando la vida y aquí parece que nadie quiere que ascienda el Xerez CD, esto no es normal. Es cierto que durante la madruga del miércoles llovió bastante pero desde las tres de la tarde no cayó ni una gota. No estoy pidiendo entrenar dos horas y destrozar el campo. Soy razonable y entiendo que si el campo está embarrado no se pise pero no es el caso para nada. Ni nos dejan entrenar ni hay posibilidad de hacerlo si cambian las condiciones del tiempo. Esto que nos está haciendo es auténtica vergüenza, el Ayuntamiento no ayuda en nada. La Juventud va a estar quince días sin que nadie lo pise y no creo que se estropee por entrenar una hora. Nosotros somos los primeros interesados en cuidar el césped para que esté lo mejor posible, tenemos que jugar ahí".

Es una vergüenza con lo que nos estamos jugando y sin llover que nos prohíban entrenar"

El preparador xerecista, además, resaltó: "Nos vuelven a poner zancadillas. Cuando Deportes ha hecho las cosas bien, hemos sido los primeros en agradecérselo y en felicitarles pero cuando hace las cosas rematadamente mal también hay que decirlo. Esta decisión no es acertada, no es normal actuar así por parte de quién corresponda".

Los azulinos, ante la imposibilidad de preparar el partido en La Juventud tuvieron que marcharse a las instalaciones del Laude El Altillo School, un campo de césped artificial y de unas dimensiones reducidas. Los técnicos tuvieron que cambiar de planes sobre la marcha y modificar el plan de trabajo que tenían establecido en un principio.

El Xerez CD conocerá hoy la decisión de Competición sobre las alegaciones presentadas por la entidad para intentar dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Israel el pasado domingo ante la Roteña, que es la quinta. Si no es perdonado, Alberto Orellana volverá al centro de la defensa junto a Barragán, ya totalmente recuperado de su lesión.