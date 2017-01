El mal clima resta brillo al Dakar

Los participantes de la edición 2017 del Dakar no tienen como único rival a los intrincados recorridos propuestos por la organización, sino también a las malas condiciones climáticas que complicaron el normal desarrollo de la prueba y obligaron a suspender dos de las doce etapas.

Esta vez un alud en la localidad argentina de Volcán obligó a los responsables de la prueba a anular la novena etapa de ayer, entre Salta y Chilecito, para reagruparse y dar tiempo a pilotos y equipos de descansar y acondicionar todo para los últimos días de la competición. De esta manera, el tramo se realizó a modo de enlace y la aventura perdió su gran atractivo: el especial Súper Belén de 406 kilómetros.

"Me parece que la anulación es correcta, porque se trata de una cuestión de seguridad. No hay que pensar tanto en nosotros, los profesionales, sino en los amateurs", dijo el español Juan Pedrero García, piloto oficial Sherco. A quien no le cayó demasiado bien la cancelación fue a Joan Barreda (Honda), noveno en motos por una penalización de una hora al cargar combustible en un lugar prohibido. "Aunque fuera primero, me gustaría que se corriera. Quieran o no este Dakar está quedando un poco descafeinado, porque faltan kilómetros de carrera. Habría que buscar otra solución, se podría haber aplazado todo un día para hacer el reagrupamiento y correr la Súper Belén un día más tarde. Me parece que cancelar la etapa fue lo más fácil", apuntó.

Pero el alud dejó al menos dos muertos, decenas de heridos y un millar de evacuados en la provincia de Jujuy. La ruta que los pilotos usaban de enlace para llegar al campamento de Salta, donde comenzaba la novena etapa que debía disputarse ayer, quedó tapada por el agua y el barro. La organización decidió no solo cancelar la jornada, sino también poner "a disposición sus medios y recursos sanitarios para reforzar la labor de las fuerzas de salvamento local que trabajan" en el lugar. Lo deportivo fue secundario.