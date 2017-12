Perder a un ser querido es durísimo, se te cae el mundo encima. Al principio, esperábamos que todo se quedaría en un susto y puede que a partir de ahí comenzamos a sacar la fuerza que nos inculcó mi padre, sus ganas de vivir y de ser muy positivos, de aferrarnos al optimismo. Porque él siempre nos transmitió felicidad y ganas de vivir. De ahí que, unos meses después de su fallecimiento, sigo convencido de que él nos está empujando para vernos felices dentro de lo que cabe, porque hay que seguir adelante con el motociclismo, que es lo que como a él nos gusta y nos llena, tanto a mí, como a mi hermano Pablo. Ese es el legado que mi padre quiere que mantengamos vivo.

En su dura pérdida también hemos contado con el apoyo de toda España, de millones de aficionados, deportistas, autoridades y medios de comunicación, como Diario de Jerez, que nos han entregado toda su fuerza y el cariño inmenso que le tenían a mi padre y a toda nuestra familia. La gente vino a los diferentes homenajes que se hicieron y no tengo palabras suficientes para agradecérselo. Por ejemplo en Madrid hubo cien mil personas presentes en el Bernabéu, algo que no se ha visto en muchas otras ocasiones, gente llegada desde Andalucía, Cataluña, Valencia y en general desde todos los puntos de España. Recuerdo que pedían hacerse fotos conmigo y, cuando me explicaban desde dónde habían viajado para dar ese gran tributo, yo les decía que además de la foto quería abrazarme a ellos. Nunca voy a olvidar esas muestras de cariño. Es todo un orgullo sentir ese reconocimiento y todo se lo debemos a mi padre.

Cuando él falleció, aquel 3 de agosto de 2017, dije que es muy duro mantener vivo el nombre de Ángel Nieto, habiendo sido él tan grande. No voy a cambiar de opinión, así me siento. Evidentemente, ahora quedo yo como Ángel Nieto y así figura en el DNI, pero no me gusta. Mi padre es el auténtico. Yo soy Gelete Nieto, que es como todo el mundo me conoce y así seguirá siendo. Que el Circuito de Jerez lleve unido el nombre de mi padre lo significa todo. Es el reconocimiento más bonito que se puede recibir. Se trata de uno de los circuitos más importantes del mundo y que se llame Ángel Nieto es lo máximo. Creo que todos los aficionados del motor y toda nuestra familia estamos esperando a que llegue el próximo año para vivir ese primer Gran Premio en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Será algo que no olvidaremos nunca. Estamos encantados de que esta ciudad haya decidido darle su nombre a este inigualable circuito.

Yo era muy pequeño, tal vez tenía siete u ocho años, cuando mi padre nos trajo por vez primera a Jerez para su inauguración con la Fórmula 1. Recuerdo que aterrizamos en helicóptero muy cerca de la Torre Tío Pepe y que fue un día alucinante, nunca lo olvidaré. Poco después hubo otro momento también memorable, en el que siendo él director del equipo de Cardús o Puig, nos dio una vuelta en un descapotable, con la gente aplaudiendo y gritando su nombre sin parar. Yo era muy pequeñito y no daba crédito a todo aquello, no sabía por qué ocurría, pero ese día vi que mi padre era grande, muy grande, que la gente le quería de verdad y se lo demostraba. Fue la misma sensación que tuve cuando nos subió a mi hermano Pablo y a mí en su monumento, que era muy bonito, con forma de moto. Esos recuerdos quedan para siempre. En Jerez yo he tenido además una de mis mejores carreras como piloto, acabando quinto en una prueba del Mundial. En general, es un circuito emocionante y espectacular como pocos, con curvas como Nieto y Peluqui en las que sientes a la gente muy, muy cerca de la pista. Es impresionante.

También quiero destacar que, además de a un formidable circuito como el de Jerez, mi padre dará también su nombre y apellido a un gran equipo de MotoGP como es el de Jorge Martínez Aspar, que pasa a llamarse Ángel Nieto Team. Yo tendré el honor de dirigirlo y pienso que es el lugar ideal, con la misma filosofía que tenía mi padre. Él era un ganador, le encantaba ganar y buscaba los medios para seguir ganando. En 2016 él cumplió 50 años en el Mundial, y seguro que le hubiera encantado poder estar unos cuantos más. El motociclismo era su forma de vida y con este equipo haremos que siga vinculado a su gran pasión. Este Ángel Nieto Team cuenta con una gran experiencia y muy buenos pilotos. Es un orgullo ponerme al frente de ellos y espero dar el máximo para que logremos grandes objetivos.

Por último, quiero insistir en mi deseo de que llegue el mes de mayo de 2018 y poder vivir ese 'bautismo' del Circuito de Jerez Ángel Nieto. Será un Gran Premio único que no olvidaremos ni mi familia ni todos los aficionados al mundo del motor. Hay que organizarlo bien y por nuestra parte no va a quedar. Dorna -empresa española que gestiona el Mundial de MotoGP- siempre se ha implicado al máximo y seguro que con ellos haremos que sea uno de los grandes premios más emotivos que se hayan conocido. Jerez es como nuestra casa, tanto por su maravilloso circuito, como por la ciudad y su gente, toda Andalucía en general. En cuanto al Museo Ángel Nieto, no hay duda alguna de que debe volver a abrirse. Uno de los lugares que podrían acogerlo es Jerez y Madrid es otra de las opciones. Tenemos que hablar de ello y ver cual es la mejor de las soluciones que se ofrecen, pero este Museo Ángel Nieto tiene que abrirse sí o sí. Mi padre y el motociclismo lo merecen.