Se mantienen los motores híbridos, pero más ruidosos y baratosMo Farah rompe con el polémico Salazar

La Fórmula 1 mantendrá los motores turbo híbridos al menos hasta la temporada 2021, aunque la idea es aumentar el nivel de ruido de los propulsores y reducir el coste.

El proyecto se conoció en París, después de una reunión entre los integrantes de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), los dueños de los derechos comerciales de la categoría y los fabricantes. De acuerdo al plan, los monoplazas mantendrán el motor V6 turbo híbrido de 1.6 litros, pero eliminaría una de las dos formas que se utilizan actualmente para generar potencia híbrida. De esa manera, los motores serán más sencillos y más económicos.

Dentro los cambios, se espera que los motores tengan 3.000 revoluciones por minutos más, lo que los hará más ruidosos. El director general de F1 Motorsports, Ross Brawn, dijo que las propuestas surgieron de una serie de reuniones con los equipos y los fabricantes, además de contemplar la opinión de los aficionados de la categoría reina del automovilismo.

El atleta Mo Farah, cuádruple campeón olímpico, puso fin a su relación con el polémico entrenador cubano Alberto Salazar, investigado en Estados Unidos por usar presuntamente técnicas dopantes con sus deportistas. "Me vuelvo a mi casa, a Londres. Lo echo de menos", señaló Farah, de 34 años, en una red social. Salazar fue acusado por la BBC de usar productos dopantes en el Nike Oregon Project, su centro de entrenamiento. Ambos rechazaron siempre las acusaciones. "No dejo a Salazar por las acusaciones. Esta situación lleva así ya dos años. Si fuese por eso, ya lo habría hecho", indicó, al tiempo citó que ahora quiere trabajar con Gary Lough, ex entrenador de la británica Paula Radcliffe.