Lo mejor, el resultado

El Xerez DFC se aferra a la vida y, a falta de sólo dos jornadas para el final de Liga, no baja la guardia. No depende de sí mimo desde hace bastantes encuentros pero los azulinos quieren dar guerra hasta el último minuto del último partido. El Cartaya fue su rival ayer en Chapín y se marchó de vacío gracias a dos goles de los xerecistas en la primera media hora de juego. Lo importante era sumar.

Con los tres nuevos puntos, el XDFC ha dormido quinto, con los mismos 62 puntos que el Ciudad de Lucena, que hoy recibe en su campo a La Palma, y a tres del Xerez CD que juega en Valverde y también del Estrella, que visita al segundo, el Salerm Puente Genil, en la cita más importante y decisiva de esta jornada.

Orihuela, expulsado por doble amarilla en el descuento, no podrá jugar en Pozoblanco

El encuentro no tuvo historia y seguro que los aficionados azulinos lo olvidan pronto. Estuvo marcado por la ansiedad, los nervios, las imprecisiones en las entregas, la falta de intensidad por momentos y, sobre todo, los fallos en defensa y ataque en una y otra área y por los del colegiado, que estuvo bastante mal. Los tres goles fueron tres regalos y las oportunidades marradas tampoco suelen ser habituales ni en uno ni otro equipo.

El eléctrico inicio del partido, con un Xerez DFC totalmente volcado, creando oportunidades y descentrando a un cuadro visitante al que le costaba adaptarse a las dimensiones de Chapín y que acusaba en exceso las numerosas bajas, no invitaba a pensar que la primera parte se convertiría en un homenaje a los fallos. Los tres tantos llegaron por desajustes y los dos locales por errores a balón parado de la zaga cartayera.

El marcador lo abrió muy pronto Cuenca, uno de los jugadores más bajitos del partido. Remató de cabeza una falta lateral botada por Orihuela a los nueve minutos. Rafa Bayo se despistó en la marca y el atacante xerecista fue bastante más listo ante la desesperación de Ferriol.

Antes del gol, ya habían avisado los de Juanlu Aguilocho con una buena internada de Carlos Cuenca en el primer minuto que terminó con un centro al área que se pegó en la mano de Pablo Oliveira. El árbitro no quiso saber nada. Justo después avisó Caballero con una genialidad desde la frontal y luego le tocó el turno a Moreno, con un disparo lejano, con efecto, que buscaba el palo izquierdo del portero, pero le faltó un pelín de rosca.

El Cartaya estuvo algunos minutos noqueado pero aprovechó un fallo en cadena de los azulinos para empatar. Jacobo remató al larguero, el balón lo sacó la zaga azulina pero el lateral, que se dejó ver mucho en ataque, convirtió el segundo tiro. 1-1 (14').

Los de Manuel Juan Limón, tras el gol, se serenaron, comenzaron a tocar más el balón y ya no daban tantas concesiones pero en cuanto el XDFC quería le hacia daño a base de velocidad a la contra. El campo se les seguía haciendo enorme. Álex Franco tuvo una buena opción en el minuto 22 pero el remate se le fue alto.

El XDFC, a impulsos, intentaba crear peligro pero lo hacía de una forma tan anárquica que le costaba llegar. Álvaro Ramírez se entretuvo en el minuto 28, un defensa se le echó encima y perdió la opción de adelantar a su equipo. En pleno caos, el 2-1 superada la media hora. Caballero convirtió con fortuna, efecto y la colaboración de la defensa y el portero una falta lateral que nadie llegó a tocar.

El ritmo del partido no era el esperado pero las oportunidades no faltaron en el tramo final de la primera parte. Barba estuvo a punto de aprovechar un fallo de la zaga onubense pero Ferriol le adivina la intención y llega con la mano para desviar el balón que el azulino le había intentado picar. (37'). La réplica no se hizo esperar y entre Villegas y Antonio consiguen abortar una acción entre Canito y Juanqui que casi les cuesta el empate.

Y si el primer tiempo fue espeso mucho más lo fue el segundo. El Xerez DFC se fue diluyendo y su juego se hizo espeso y lento. Sólo un par de pinceladas de Biri y las decisiones arbitrales -se tragó un claro penalti sobre Cuenca- hicieron despertar a una grada que por momentos temió lo peor. El Cartaya, sin hacer demasiado, controló el partido pero sin profundidad. Una jugada que protagonizaron Canito y Novoa la tuvo que abortar la defensa (63') para que no se conviertan en lo que hubiese siedo el empate a dos.

Barba, que se encuentra en pleno idilio con el gol, falló una ocasión clarísima desde la frontal (71') con todo a favor tras una excelente dejada de Guille y el ariete minutos más tarde mandó al limbo un balón de oro de Biri al corazón del área (78) porque se le fue un poco larga. No fue su mejor día ni mucho menos.