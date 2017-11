El meta Ángel es la gran novedad en el Guadalcacín

El Guadalcacín recibe a la Lebrijana en el Fernández Marchán con varias e importantes ausencias, hasta el punto de que Alberto Vázquez ha tenido que completar la convocatoria con dos juveniles, el portero Borrego y el mediapunta Yuyu, jugador que ya debutó con el primer equipo la pasada temporada en Castilleja y que estrenó titularidad contra la UD Los Barrios al término de la pasada campaña.

Y es que para recibir al mejor equipo de la categoría a domicilio -la Lebrijana ha sumado 17 de sus 27 puntos lejos del Municipal lebrijano- el Guada no puede contar con el sancionado Juan Rosillo y los lesionados Lebrón, Piñero y Álvaro Ramírez. Este último fue operado esta semana de la rotura del ligamento cruzado anterior y ha dicho adiós a una temporada en la que estaba siendo uno de los más destacados del equipo en su vuelta al Guada tras su paso por el Xerez DFC. Por su parte, Lebrón tiene la rodilla inflamada y está pendiente de una resonancia que descarte una lesión grave aunque las primeras exploraciones indican que no hay por qué alarmarse. Y por último, Piñero también tiene una rodilla tocada después de que en el partido en Algeciras el meta local Romero le cayera fortuitamente sobre la articulación del atacante. Así las cosas, Ángel, fichado la pasada semana del Rota, debutará en la meta guadalcacileña ante un rival que es tercero en la clasificación. Lebrón se cae de la lista de convocados al igual que Piñero y Juan Rosillo, sancionado con un partido después de la doble amarilla que le costó la expulsión en el Nuevo Mirador. De esta forma, Alberto Vázquez ha confeccionado una lista con los 14 jugadores que le quedan de la primera plantilla además de Borrego y Yuyu, ya que Joselito Zambrano ha puesto rumbo esta misma semana al Antoniano de Jesús Mendoza en busca de los minutos que no tenía en el Guadalcacín. La lista de convocados la forman Ángel, Borrego, Diego Galiano, Pablo, Panci, Rosales, Juanan, Luis Castillo, Rodri, David, Adri, Chiqui, Marín, Juanjo, Canty y Yuyu.

Tras la derrota en Algeciras y el empate en casa frente al Cabecense, el Guadalcacín quiere reencontrarse con el triunfo "para dedicárselo a Álvaro", comentaba el técnico guadalcacileño ayer.

El Guada, tras un gran inicio de temporada, encadena una sola victoria en las últimas nueve jornadas, si bien sólo ha cedido ante Sanluqueño y Algeciras en ese mismo número de partidos. Los jerezanos, al igual que la Lebrijana, sólo han perdido tres partidos en las primeras 16 jornadas y se han puesto como objetivo acabar la primera vuelta con algunos puntos más que los 20 con los que terminaron en el curso pasado.

Alberto Vázquez señala que la Lebrijana es un equipo "muy intenso, van todos a una, van fuertes a balón parado y dominan tanto la primera como las segundas jugadas". Además, comentaba el técnico que "tiene a jugadores en un gran estado de forma, como Chuma". "Han apostado este año por un proyecto para intentar subir a Segunda B y de momento las cosas les están saliendo".

En Algeciras, los jerezanos cayeron en dos acciones a balón parado, "lo que da más coraje porque el partido lo teníamos controlado. Teníamos a un rival que en teoría es superior controlado pero en esas dos acciones en las que se supone que tienes que estar bien nos superaron. También es verdad que tienen jugadores que van bien en esa faceta. La Lebrijana también va muy bien a balón parado", advirtió el preparador guadalcacileño.

Vázquez asegura que "aunque los resultados ahora no están saliendo igual, el equipo sigue trabajando bien, no veo mal a mi equipo sólo que los resultados no se están dando".

En cuanto a las bajas, señala que pese a que el Guada tiene una plantilla corta "hay gente preparada para jugar. Es un contratiempo no poder contar con todos pero no es el peor momento de la temporada para nosotros. La plantilla está con muchas ganas aunque es cierto que las bajas son de gente de peso pero todos están con ganas y el que salga lo hará bien", vaticinó.