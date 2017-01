La meta, abrir el año ganando

El Guadalcacín rinde esta tarde visita, a partir de las seis, al SD Hispania de Yecla (Murcia) en las instalaciones del pabellón polideportivo José Ortega Chumilla. La jornada en juego es la decimocuarta y las jerezanas encaran uno de los desplazamientos más largos de toda la campaña .

Andrés Sánchez, técnico del cuadro jerezano, ha dedicado gran parte de la semana a recuperar a toda la plantilla después del descanso navideño. Al margen del trabajo físico, el entrenador ha hecho mucho hincapié tanto en el tema de la concentración como en el trabajo en equipo. Y es que el primer partido del año siempre es una incógnita después de las vacaciones.

Las pupilas de Sánchez se miden a un cuadro murciano que cumple su segunda temporada en esta categoría pero que se han asentado bastante bien y le han cogido el pulso, tal y como refleja la novena plaza que ocupa en la clasificación.

El técnico del Guadalcacín detalla que el Hispania "se trata de un bloque joven pero que no da por perdido ningún balón, que lo lucha todo hasta el final y que es difícil de batir por su gran actitud en la cancha".

Además, Sánchez no duda a la hora de afirmar que "durante estas sesiones de entrenamientos que hemos tenido, no he dejado de inculcar a las jugadoras que tienen que estar alertas y que no pueden fiarse de ningún rival. Si no vas al máximo, cualquier equipo te puede crear problemas en cualquier momento. De todos modos, confío en mi equipo y sé que va a volver a ofrecer su mejor versión".

Las jugadoras están muy motivadas, han hecho una piña en el vestuario y sólo viajan con el objetivo de abrir el año con un triunfo para dar a su afición una nueva alegría y ofrecerle el mejor regalo de Reyes posible.