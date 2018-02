"Me voy en el momento adecuado para ayudar al Xerez CD"

Vicente Vargas se despidió ayer del Xerez CD. El ya exentrenador y ex director deportivo explicó en la rueda de prensa de su despedida los motivos que le llevaron a presentar una dimisión que llevaba tiempo barruntando y que son el cúmulo de problemas deportivos y, sobre todo, extradeportivos que rodean a la entidad.

Vargas comenzó agradeciendo las palabras de Adolfo Sánchez, directivo de la AD Afición Xerecista, a la que agradeció su apoyo incondicional: "Me preguntaban cuando las cosas estaban difíciles que por qué seguía y era porque éramos un grupo de amigos que trabajaba por el Xerez, por eso nunca abandoné la nave".

-¿Y ahora? ¿Por qué decide presentar la dimisión?

-Yo no pienso que abandone la nave, al revés. Yo pienso que como hasta ahora he hecho, pienso que estoy ayudando al Xerez Club Deportivo a que siga vivo, a que siga en Tercera División, a que los integrantes de este equipo sigan luchando por esto. Esta decisión ya la tenía tomada desde hace tiempo, a ellos le consta, y había dimitido en varias ocasiones, había dicho que era el momento de que alguien entrara. Desde el partido de Lucena decidí que aquí se había terminado mi etapa, seguimos una semana más porque me volvieron a convencer pero el día del Puente Genil era una decisión tomada, lo único que hice fue terminar mi trabajo. El equipo tenía 18 jugadores y no se podía quedar sin jugadores, hice mi trabajo hasta el final, conformé un plantilla con 22 jugadores con lo difícil que esto es aquí y antes del día del Cabecense lo tenía más que meditado, más que pensado. Me hubiera gustado terminar con una victoria pero no sucedió así y la decisión estaba tomada. El equipo se queda en una posición adecuada para salvar la categoría, a tres puntos del descenso, fuera de él, y a tres del undécimo. Estamos en perfecto estado para salvar la categoría, quedan por jugar 42 puntos y de esos 42 quizá con 15 o menos se salve la categoría y creo que es una misión totalmente factible. Pienso y creo que saliendo yo del equipo los jugadores van a tener tranquilidad, los aficionados van a tener tranquilidad y ojalá que el que venga pueda conseguir ese objetivo que es mantener al Xerez en la categoría.

-¿A qué se refiere cuando dice que los jugadores y los aficionados van a tener tranquilidad?

-Sabéis que los aficionados quieren ganar, muchas veces cuando se pierde hay un sector del público que está con estas críticas. Creo que es el momento de que los jugadores tengan esa tranquilidad. Aquí hay unas situaciones que yo no entiendo ni comprendo, situaciones que bajo mi punto de vista no son buenas para el club. Por ejemplo, aquí todo el mundo habla que hay que felicitar a los jugadores, a los técnicos por los ascensos pero a los que de verdad hay que felicitar es a la Asociación Afición Xerecista, que han puesto su dinero, su tiempo y al Xerez por delante de sus familias y nadie se lo reconoce. Yo no puedo exigir más de lo que he exigido, y como no puedo hacerlo, aquí hay situaciones que hay que arreglar y ¿A quién se lo exijo? Este equipo no puede estar más tiempo fuera de Jerez, no puede estar más. Este equipo ha jugado como local en cinco campos diferentes. Si hay un equipo en España, y me voy a atrever más allá, si hay un equipo en el mundo que como local en una competición haya jugado en cinco campos diferentes, que me lo pongan en lo alto de la mesa. Y que haya entrenado en cinco campos diferentes, que me lo pongan en lo alto de la mesa. Y que esté entrenando en un campo de fútbol 7 en algunas ocasiones, que lo pongan en lo alto de la mesa. Yo veo que para que este equipo crezca necesita entrenar en un campo habitualmente, jugar los domingos en un mismo campo, necesita arreglar los temas económicos. Una plantilla no puede estar en esta categoría en la situación económica que está. Aquí hay muchos temas que arreglar. Hace quince días un grupo de aficionados quiso entrar a ayudar, no se sabe si han entrado, si están, si no están... Es que esto es muy complicado; un dueño del equipo que no sabemos si está, si no está. Dónde, cómo... Creo que lo mejor es que mi figura, de momento, desaparezca del Xerez y que se arreglen las cosas que se tengan que arreglar. ¿A quién le exijo algo de lo que necesita este equipo para crecer? Yo ya no puedo exigirle a Afición Xerecista porque entiendo que ellos ya no pueden más, entiendo que ya han llegado al límite. Muchos han tenido que pedir hasta créditos personales para llevar adelante al Xerez. ¿Cómo les exijo yo? No les puedo exigir y para que esto funcione necesitamos que el equipo económicamente esté, que tenga un campo para entrenar, que tenga estabilidad, y yo eso de momento no lo veo.

-En los dos años anteriores también existían esos problemas pero la unión en el vestuario los solventó. ¿Hay problemas ahora?

-Desde fuera parece esto pero no es así: estos dos años hemos estado en Jerez. Con muchos problemas pero hemos estado en Jerez. Es que es muy diferente estar en Jerez: nuestra pelea era poder entrenar en un campo de césped natural, poder entrenar a horas más tempranas, poder tener más horas de entrenamiento, pero al fin y al cabo estábamos en Jerez: si no en La Granja, en La Juventud pero estábamos en Jerez. Jugábamos en La Juventud. Este año eso nos ha penalizado en todos los aspectos. Ten en cuenta que cuando empezó la temporada se decía que teníamos una sanción hasta el 15 de septiembre, no se cumplió; se dijo que se iba a derogar eso (la Ordenanza de uso de instalaciones) en el pleno de octubre, no se cumplió; se dijo que en noviembre, no se cumplió. Ten en cuenta que todo eso exaspera al jugador. Un futbolista sale a las seis de la tarde para poder entrenar a las siete porque tiene que ir a Torrecera, a La Barca, tiene media hora de camino y luego vestirse para salir. Una hora antes. Empieza a las siete, termina a las nueve y llega a su casa a las diez, diez y media de la noche. Estamos hablando de jugadores semi amateur que necesitan cuatro horas o cuatro horas y media fuera de su casa y eso es un problema muy grande. Con los bártulos a cuesta, en los coches, sin poder tener donde guardarlos. Esto es muy difícil. Antes estábamos en Jerez y eso quieras o no no era lo mismo. El vestuario hasta ahora ha sido una piña. Dos minutos antes de empezar la rueda de prensa me ha llamado el capitán... El vestuario hasta ahora ha sido fenomenal, sin ningún tipo de problema. Esa ha sido la base de que todavía tengamos el equipo. Hace cuatro años, cuando pasó esta misma situación, el equipo se quedó en cuadro, se fue todo el mundo y ahora tiene 22 jugadores.

-Todos estos problemas le han ido agotando poco a poco...

-Está claro. Yo ya no le veo solución, ya no tengo soluciones para buscar un campo que hay que pagar antes. Es dinero. Ya no tengo soluciones para ver dónde jugamos, he terminado.

-¿Qué futuro le augura al club?

-Las promesas son que se va a hacer un buen equipo para la temporada que viene y que este año hay que terminar como sea en la categoría. Por eso yo me retiro, porque creo que tiene que venir una persona con más fuerza que yo. No es que yo no tenga fuerza sino que pienso, tengo en mi cabeza metido que a lo mejor yo en estos momentos tengo que dar un paso al lado y que entre otra persona. Pero pienso que el Xerez va a salvar la categoría, que va a vivir y que tiene futuro dentro de lo que se ha prometido para la próxima temporada.

-Pero el problema de jugar en Jerez va a seguir sin solución ahora y esa próxima temporada...

-Por eso me voy. Si no se soluciona... Yo no tengo una varita mágica, una de las cosas por las que yo salgo es porque no le veo solución a eso. Lo mismo se soluciona, por cualquier cosa nos asentamos: hemos visto que no es posible jugar aquí o allí después de todos estos problemas y a partir de ahora decimos 'aquí es donde hay que jugar y entrenar'. Yo estoy muy agradecido a La Barca, tuvimos que salir de allí porque no había sitio con los equipos de allí y tuvimos que irnos a Torrecera. Y nosotros nunca teníamos que haber salido de Torrrecera. Yo nunca quise salir de Torrecera, salimos porque por encima mía hay gente. Tuvimos que jugar en Chapín y no estábamos preparados para jugar en Chapín. Jugamos en La Juventud, en El Palmar... Nosotros no estamos preparados para jugar ahí. Creo que el equipo, con la situación que tiene, donde entrena y con los medios que entrena, tiene que jugar en un campo lo más parecido a eso y creo que un bien para el Xerez sería, bajo mi punto de vista, situarse en Torrecera. Para mí lo que el Xerez tiene que hacer para salvar la categoría para estar todos los días entrenando en el mismo sitio y jugando en el mismo sitio. Ahora bien, doctores tiene la iglesia...

-¿Con qué se queda de estos tres años en el Deportivo?

-Con todo. Le estoy muy agradecido al Xerez CD. Yo venía de entrenar en estas categorías pero sí es verdad que la notoriedad que da el Xerez Club Deportivo no la puede dar otro equipo. Estoy muy agradecido a toda la afición, incluso a los que no están de acuerdo conmigo porque lo entiendo, a los medios de comunicación, a la Asociación... No tengo por qué echar mierda porque no me siento así, me siento muy contento de que contaran conmigo y de haber estado tres años ahí. Hemos conseguido dos ascensos, que es muy importante, y hemos disfrutado mucho de este Xerez. Este año, en una categoría tan difícil como la Tercera, el equipo está ahí colocado, fuera del descenso, a tres puntos. Pienso que me voy en el momento adecuado para el equipo, para ayudar al equipo, y muy contento por estos tres años y agradecido a todo el mundo. Pero yo soy el primero que tiene que entender que a veces hay que dar un paso al lado y eso es lo que estoy haciendo.

-¿Qué le diría a la gente que sigue detrás de este escudo?

-Que hay que seguir confiando. Vuelvo a decir, podía haberme aferrado a mis dos años de contrato y me quedo pero doy un paso al lado porque pienso que hay que creer en ese escudo y en el Xerez CD. Si aquí llevamos cuatro años luchando con todos estos problemas, ahora es de cobardes decir que no se cree en eso. Hay que seguir creyendo en esto firmemente. No estamos en ninguna situación límite deportivamente. En otros temas quizás sí pero deportivamente para nada. Y la gente que está aquí tiene que seguir peleando por este escudo y por esta camiseta y por este equipo. Desde aquí agradezco tanto a mi equipo técnico como a mis jugadores el comportamiento que han tenido conmigo, les felicito por estos años y tienen que intentar por todos los medios salvar esta categoría porque ahí hay un muy buen equipo, buenas personas y que son capaces de salvar esta situación sí o sí sin ningún tipo de problemas.

-¿Algún consejo para el que venga a sustituirle en el banquillo?

-No voy a aconsejar a nadie. Estoy fuera, para ayudar al que venga, el consejo para el que venga no existe pero me tiene a su disposición si quiere pedirme informes o algo. Como entrenador cuando he llegado a un club no me ha gustado que nadie me aconseje porque después te condiciona en cierta medida. Sí estoy dispuesto a sentarme con el que venga porque este es mi Xerez, este es mi equipo, y estoy dispuesto a ofrecerle los informes que quiera pero aconsejar no porque cada entrenador tenemos nuestro librito y cada uno hacemos lo que creemos conveniente.