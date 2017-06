"Que nadie dude, este equipo va a competir"

Luis Delgado Flores es desde ayer presidente en funciones del Guadalcacín FSF al cumplirse el mandato de cuatro años. En este tiempo, el club jerezano ha pasado de militar en categoría provincial a llegar a la cumbre de la Primera División Femenina del fútbol sala nacional, donde militará la próxima temporada. "Dicen que el tren sólo pasa una vez en la vida y nosotros hemos sido capaces de cogerlo. Y ahora nos vamos a subir, porque a nadie le quepa duda de que este club competirá la próxima temporada en Primera División". Delgado lo dice porque hace justo dos años, recién ascendido el equipo a Segunda División, "lo primero que escuché por ahí es que no íbamos a ser capaces de salir a competir". Dos años después, el equipo -no sin problemas- no sólo ha competido sino que además ha logrado un hito histórico para la entidad local autónoma, que tendrá por primera vez en su historia un deporte en la categoría más alta.

El presidente guadalcacileño tiene ahora varios frentes que atender. "Han pasado un par de días y todavía lo estamos celebrando pero ya estamos pensando en la próxima temporada y en todas las cosas que tenemos pendientes". De momento, el próximo miércoles se reúne la directiva para empezar a abrir el proceso electoral. "Me gustaría seguir al menos un par de años más, poder disfrutar del equipo en Primera División y, si se puede, dejarlo consolidado antes de dar un paso al lado. Soy autónomo, tengo mis ocupaciones y este cargo cansa mucho. No es que quiera dejarlo pero tengo que pensarlo un poco aunque ya digo que me gustaría seguir un par de años más".

Las relaciones con el Ayuntamiento pedáneo no pasan por su mejor momento. Hace tres semanas hubo un serio cruce de declaraciones con motivo del viaje del equipo al último partido de la temporada regular en Melilla. El presidente del Guadalcacín FSF lamenta que ni la alcaldesa, Nieves Mendoza, ni su delegado de Deportes, acudiera al partido del pasado sábado, cosa que sí hicieron la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Laura Álvarez, y la actual diputada y exalcaldesa María José García-Pelayo. Al margen de las diferencias "creo que era un día para estar con el equipo, con las jugadoras, con el cuerpo técnico y con los aficionados. Era un día señalado, un día en el que se podía ascender, como así sucedió, y creo que su deber era estar con la gente de su pueblo. No sé si es que no pudo estar o no. El delegado de Deportes estaba de vacaciones pero la alcaldesa no sé por qué no fue; yo dejé personalmente cinco entradas a su secretaria".

Otro frente abierto es la continuidad o no al frente del equipo de Andrés Sánchez. El proyecto del Guadalcacín FSF empezó con él al mando y de su mano llegaron el ascenso a Primera Andaluza, luego a Segunda División y ahora a Primera División. "Andrés está quemado, la temporada ha sido larga y ha estado sometido a mucha presión. Tengo que hablar con él porque si no está Andrés no hay equipo". El presidente cree que la plantilla habría que retocarla lo justo, "dos o tres jugadoras que eleven el gran nivel que ya tenemos. Tenemos avanzados algunos temas pero hay que esperar".

Esperar al presupuesto, al capítulo de ingresos y al de gastos. "El Ayuntamiento nos pasó la subvención de 8.000 a 4.000 euros; está pendiente la ayuda del Programa Estrella de la Junta de Andalucía, que nos han dicho que al estar en la máxima categoría se duplica. De todas maneras, de este año ni siquiera sabemos cuánto ni cuándo. Tenemos que hablar también de la campaña de socios. No podemos estar en Primera con un carné de 10 euros. Van a venir equipos de mucha calidad, hemos tenido este año 250 socios y la idea es mantenerlos. El otro día pusimos la entrada a 4 euros y el pabellón se llenó. En Primera los desplazamientos van a ser muchísimo más largos, hay varios a Galicia y Madrid. Hay que mirar muchas cosas, pero el equipo va a competir. No renunciaremos a la plaza".