La necesidad aprieta, ya sólo vale vencer

El Jerez Industrial tiene la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos en La Era esta tarde, a partir de las cuatro, ante el Tesorillo, tercer clasificado y un rival directo en la lucha por el ascenso a División de Honor. Además, los dos conjuntos saben ya que el Trebujena hizo ayer sus deberes al imponerse al Atlético Sanluqueño B por 3-4.

Los blanquiazules han perdido mucho terreno tras sus dos empates consecutivos ante San José Obrero y Jédula y ahora no pueden permitirse un nuevo revés. Los industrialistas pueden decir adiós a sus opciones reales de luchar en la recta final de Liga por dar el salto de categoría en caso de no vencer.

Juanma Carrasco, en una lista en la que no están Villalustre, Rodri, Nico Carrasco y Daza

La misión no es fácil, ya que el Tesorillo sólo ha perdido un encuentro en su casa desde que comenzó la temporada de los trece que ha disputado y fue en la primera vuelta. En la cuarta jornada de Liga, el Trebujena de Toni López se impuso por 1-2. Los campogibraltareños han ganado ocho encuentros y empatado cuatro. Esas cuatro igualadas han llegado ante Chiclana, Bazán, Los Cortijillos y Villamartín.

El Tesorillo va a recibir a los pupilos de Jesús Mendoza herido, ya que el pasado fin de semana en el Gutiérrez Amérigo de Chipiona cayó por 3-1 y no perdía desde que el pasado 13 de noviembre lo hiciese en Jédula. Desde aquella tarde hasta el pasado domingo, transcurrieron trece jornadas, en las que los amarillos cosecharon ocho victorias y cinco empates. En la primera vuelta, el enfrentamiento en el campo de La Juventud se cerró con empate a dos.

La lista de convocados para este importante compromiso la integran Menacho, Pablo Barroso, Álex Rodríguez, Juanma Sánchez, Joselito, Juanma Carrasco, David Piñero, Juanma Longa, Jesús Vega, Dani Castro, Dani Benítez, Sergio Iglesias, Paquín, Mendoza, Quintero y Antoñito.

Este partido se lo pierden Rodri, con un golpe en un gemelo, Nico Carrasco, aún en pleno proceso de recuperación tras su operación de rodilla, Daza, por problemas laborales, y Villalustre, por asuntos personales. Por contra, es alta Dani Benítez, que cumplió su partido de sanción frente al Jédula y Antoñito también ha podido solventar sus problemas en el trabajo y ha obtenido permiso.

En cuanto al once inicial, Jesús Mendoza no terminó nada contento el partido del pasado domingo frente al Jédula y puede realizar algunos cambios. Con Juanma Carrasco ya disponible no es descabellado pensar que pueda apostar por él de salida como revulsivo en el lateral izquierdo por su experiencia.

En la portería, repetirá Pablo Barroso. Paquín puede seguir en el lateral derecho y en el izquierdo estrenarse Juanma Carrasco. Álex es fijo en el centro de la zaga. En el centro del campo se abren las opciones tanto para dirigir el juego como en los flancos. Dani Castro puede formar pareja con Sergio Iglesias y David Piñero es fijo como referente en ataque y puede estar acompañado por Juanma Longa.