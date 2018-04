La nueva amenaza de Lewandowski

Jupp Heynckes no pudo ocultar el fastidio al ser preguntado si Robert Lewandowski entrenaba últimamente con desgana y si consideraba al suplente Sandro Wagner como una opción para la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

"Lewandowski es para mí un jugador de máxima calidad mundial. ¿No irán a creer que lo vaya a descartar para el martes?", dijo un Heynckes entre incrédulo y exasperado. "Ha anotado 39 goles en lo que va de la temporada, algo con lo que soñarían la mayoría de los delanteros de Europa".

El veterano entrenador rechazó el sábado una versión de prensa que afirmaba que el internacional polaco últimamente no mostraba garra en los entrenamientos y lo asociaba indirectamente con los reiterados rumores de traspaso al Real Madrid. "Está entrenando bien", sostuvo.

El técnico confirmó que había tenido una "buena charla" con el jugador, criticado en Alemania por haber dejado escapar ocasiones en el duelo de ida en el Allianz Arena, y le dio un voto de confianza: "Lewy juega, y eso no se discute para nada".

El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, reaccionó indignado a las críticas de que Lewandowski "desaparece" en la cancha en los momentos importantes. "¡Es una verdadera desfachatez!", dijo en dirección a los analistas que recordaban que el atacante no anota en la Liga de Campeones desde el doblete que firmó en el 5-0 contra el Besiktas en febrero. Las garantías de titularidad de Heynckes estuvieron acompañadas por un consejo de ex delantero a delantero: "Espero que el martes encuentre la respuesta adecuada en el campo".

El artillero polaco es el hombre que puede marcar la diferencia y al que se agarra el Bayern para voltear en el Santiago Bernabéu el 2-1 sufrido en la ida.

En el Real Madrid no guardan precisamente buenos recuerdos del polaco. El delantero humilló a los blancos en las semifinales de 2013, cuando marcó los cuatro goles con los que el Borussia Dortmund derrotó por 4-1 al Real Madrid en el partido de ida. Lewandowski fichó después por el Bayern y con el equipo bávaro ya no tuvo tanta suerte en sus duelos ante el Real Madrid. El año pasado se vio mermado físicamente en los cuartos de final, faltó en la ida por un fuerte golpe en el hombro y no pudo rendir al máximo en la vuelta en Madrid, donde anotó un penalti.

"Estaba tocado, no estaba al cien por cien, y tuve que hacer un gran esfuerzo", recordó en una entrevista con la revista Kicker.

El martes podría ser su noche y la oportunidad para lucirse en el estadio ante una afición que en el futuro podría ser la suya. Varios medios en España y Alemania llevan años relacionando a Lewandowski con el Real Madrid. Y ahora, con el bajo estado de forma de Benzema en la delantera blanca y la probable salida de Bale a final de temporada se rumorea que el Madrid buscará un 9.