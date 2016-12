La ex número uno serbia Ana Ivanovic anuncia su retirada del tenis

La serbia Ana Ivanovic, ex número uno del mundo, anunció su retirada del tenis mediante un vídeo que publicó en su cuenta de Facebook, en el que explicó que su decisión tiene que ver con que ya no está en condiciones físicas de soportar el rigor del circuito internacional.

La tenista de 29 años, casada con el ex internacional alemán Bastian Schweinsteiger, hizo el anuncio pocos días antes del inicio de una nueva temporada del circuito de tenis. "Después de 13 años de jugar tenis profesional, tomé la extremadamente difícil decisión de retirarme del tenis competitivo", dijo la serbia. "Es una decisión muy dura, pero hay mucho para celebrar".

"Todo el mundo sabe que me he visto afectada por lesiones y sólo puedo jugar si puedo desempeñarme a mi máximo nivel, y ya no puedo hacerlo por mucho tiempo", explicó Ivanovic, que ahora pretende ser "una embajadora del deporte y de la vida sana".

"Yo cumplí mis sueños y espero que poder ayudar a otros a que también los cumplan", indicó la tenista, que recordó que se inició en el tenis en busca de imitar a su compatriota Monica Seles.

Aquejada por diferentes lesiones, la serbia hacía varias temporadas que no podía recuperar su mejor versión, que se dio en 2008, cuando ganó el título en Roland Garros y llegó al número uno del ranking mundial. En ese mismo año arribó a la final del Abierto de Australia, mientras que en 2007 accedió a la definición en París.

Ganadora de 15 títulos, la tenista balcánica resurgió en 2014, cuando regresó a colocarse entre las cinco mejores del escalafón. Su última gran actuación la había logrado en 2015, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros.

"No es está tan mal para un pequeña niña de Serbia", indicó a manera de balance. "Estuve en posiciones con las que nunca me atreví a soñar y jugué muchos partidos memorables", recordó Ivanovic, que prometió que no iba a desaparecer por completo del circuito.

Golpeada por una nueva lesión en la muñeca, en septiembre le puso fin a su temporada 2016 y terminó el año en puesto 65 del ranking mundial. Su derrota ante la checa Denisa Allertova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos hace cuatro meses terminó siendo su último partido como profesional.