Unos objetivos muy diferentes

El Real Madrid visita hoy el Ramón Sánchez-Pizjuán, en partido aplazado de la jornada 34, con la mira puesta en la final de la Liga de Campeones del 26 de mayo en Kiev, con rotaciones en el once de Zinedine Zidane frente a un Sevilla que se la juega para no quedarse fuera de Europa.

El Sevilla, en la vuelta de Joaquín Caparrós al banquillo, rompió el viernes ante la Real Sociedad (1-0) una racha de nueve partidos oficiales sin ganar que desembocó en el despido de Vincenzo Montella y ahora recibe al Real Madrid con la necesidad imperiosa de vencer.

Aunque los madridistas están más pendientes de su final contra el Liverpool, también pueden arrebatarle la segunda plaza al Atlético de Madrid, pero es evidente que la cita reviste más trascendencia para los sevillistas, con más urgencias en esta recta final para evitar el fracaso de no entrar en la Liga Europa.

Caparrós sabe que quedan tres finales para lograr ese objetivo y, desde su llegada, así se lo ha transmitido a su plantel, centrando especialmente su trabajo en recuperar mentalmente a los jugadores, también muy cansados tras una dura y exigente temporada, y en insuflarles motivación, ánimos, orgullo y sentimiento blanquirrojo.

Y es que el equipo andaluz se ha complicado mucho estar por sexto año seguido en competición europea. Es octavo a un punto del Getafe, a seis del Villarreal y a ocho del Betis -su próximo rival-, y ante el Madrid, en el derbi y luego frente al Alavés debe sumar al menos siete puntos para depender de sí mismo y meterse en la Liga Europa.

Sin el lesionado Jesús Navas y el sancionado Pablo Sarabia, el Sevilla tiene problemas en la banda derecha, pero hay más incógnitas en el once que pueda decidir el técnico utrerano por el cansancio de algunos jugadores y por tener, además, a cinco apercibidos para el derbi del sábado: Banega, Franco Vázquez, Muriel, Corchia y Nolito.

Se prevén cambios, pero Caparrós tampoco puede reservar mucho en una choque crucial. Roque Mesa podría descansar; Geis, Pizarro y N'Zonzi ocupar el medio campo; y Franco Vázquez, Correa y Muriel podrían estar en la parte ofensiva. Otra opción para la derecha sería adelantar a Layún, con Mercado de lateral y Kjaer como central.

El Real Madrid llega a la cita que le puede igualar a puntos con el Atlético de Madrid, segundo clasificado, con mucho desgaste reciente tras la exigente vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, y un clásico en el Camp Nou en el que Zinedine Zidane apostó por sus titulares.

No ocurrirá lo mismo en el Sánchez-Pizjuán, aunque la gestión de los minutos de sus jugadores no estará condicionada para el técnico madridista por el riesgo de lesiones sino por el cansancio, y se medirá al Sevilla con las bajas seguras de Carvajal, Cristiano Ronaldo y Bale, más algún descarte que no se conocerá hasta el día del partido.

La esperanza está en recuperar a Isco, ausente en los tres últimos encuentros madridistas tras dañarse el hombro izquierdo en el Allianz Arena, aunque la idea inicial de Zidane es apostar por los dos jugadores que cambiaron el paso del Real Madrid esta temporada: Lucas Vázquez y Marco Asensio. Junto a ellos estarán dos futbolistas que han aparecido a la hora de la verdad, Keylos Navas y Karim Benzema, claves para el pase a la final de Kiev y en el clásico.

Tras defender el orgullo en el Camp Nou y quedarse a puertas de romper la racha invicto del campeón de Liga, le toca el turno a la segunda unidad en un escenario complicado.