"Se nos fue una ocasión para habernos consolidado arriba"

Vicente Vargas, técnico azulino, no terminó demasiado satisfecho el encuentro en el Primero de Mayo, aunque ha querido pasar página y ya está centrado en la cita del próximo domingo en el campo de La Juventud ante el Salerm Puente Genil, que llega después de perder en casa frente al San José.

El preparador jerezano admite que su equipo "no estuvo como en otros días" pero también destaca que "cometimos un par de errores puntuales que pagamos muy caros y luego no fuimos capaces de ver portería".

Resalta sobre el encuentro que "no nos salieron las cosas, no fue nuestro día. Nadie esperaba esta situación pero el fútbol es así. Como he comentado antes, hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar ya a pensar en el partido de la próxima semana, que también va a ser complicadísimo, ya que nos medimos al Puente Genil, que es segundo y que llega también después de perder en casa ante el San José. Una derrota siempre tiene un motivo, nosotros empezamos bien pero a los quince minutos se rompió Barragán, un hombre que tiene mucha garra y que es el capitán del equipo, y Orellana tuvo la mala fortuna de resbalarse nada más entrar y encajamos el gol. Luego, fue un querer y no poder, se encerraron atrás y no encontramos el camino para hacer el gol que nos hubiese permitido empatar y afrontar luego con más tranquilidad el resto del choque para haber llegado a la recta final con opciones reales de volver para Jerez con los tres puntos".

Lamenta también Vargas la derrota porque "se nos escapó una buena oportunidad para haber seguido terceros en la tabla y acortar diferencias con el Puente Genil, que es nuestro próximo rival pero eso ya es agua pasada. A nadie le gusta perder pero ha sucedido así y no queda otra que trabajar y lograr cuanto antes un resultado positivo para romper esta dinámica de tres partidos sin ganar, aunque también es cierto que veníamos de dos empates importantes ante Xerez DFC y Ciudad de Lucena".

Sobre las bajas, especialmente en defensa, detalla que "a ver cómo recomponemos el once. Tenemos seis ausencias y es un problema grande porque la plantilla no es muy larga y se han acumulado casi todas en la misma zona".