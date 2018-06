La operación 3.000, a buen ritmo

El Xerez Deportivo FC ha cerrado su segunda semana de campaña de socios superando la barrera de los 300. El 'Juntos sumamos' está calando entre los aficionados xerecistas, deseosos de ver debutar a su equipo en Tercera División la próxima temporada.

El pasado curso, la entidad xerecista cerró la campaña con un total de 2.789 socios para División de Honor y las expectativas de cara al próximo curso son mucho más altas, aunque desde la entidad tampoco se quieren lanzar aún las campanas al vuelo y están trabajando sobre unos presupuestos que se ajustan a los tres mil.

No queremos lanzar las campanas al vuelo pero podemos superar la cifra inicial marcada"

Tomás Villena es uno de los tesoreros de la entidad y está viviendo muy de cerca el día a día de la campaña. Tras estas primeras semanas, detalla que "estamos muy contentos. La vedad es que el inicio está siendo espectacular, imaginamos que por el gran final de temporada que ha realizado el equipo con el ascenso a Tercera División. Estamos sorprendidos con la respuesta de nuestros aficionados porque hay de todo, renovaciones y altas, tenemos que darles las gracias".

Villena también apunta que "en Jerez somos muy dados a dejarlo todo para última hora. La campaña acaba de arrancar y queda mucho tiempo, todavía no conocemos ni los nombres de todos los rivales a los que nos tendremos que enfrentar porque no se ha terminado la fase de ascenso. Creo que en estos días está jugando a nuestro favor la renovación del entrenador y el fichaje de Javi Casares, que es un gran jugador para nuestro proyecto. A medida que la plantilla se vaya formando, seguro que el número aumenta. En estas primeras semanas de junio ya todo se irá perfilando. Los pensionistas también cobran y todo tomará muchísima más fuerza".

Rafael Coca, presidente xerecista, colocó la barrera en los tres mil y el tesorero no se sale del guión. "El presidente comentó eso y en eso nos estamos basando. Estamos confeccionando unos presupuestos moderados y racionales, no vamos a pensar ni en cuatro ni en cinco ni en seis. Hemos tenido que subir los precios porque eso es obligado con el ascenso y la intención es mantener el nivel parecido. No queremos lanzar las campanas al vuelo, vamos con tranquilidad, pero se puede superar".

La entidad maneja datos de las campañas de socios anteriores y sabe que el número ha ido bajando. Los motivos los saben: "El aficionado en Jerez es muy elitista y le gusta el fútbol de alto nivel. Desgraciadamente, nosotros comenzamos en la última categoría hace cinco años, hemos ido subiendo, llevamos cuatro ascensos y aún nos queda. Poco a poco, iremos recuperando".

Villena matiza: "Aquí hay dos temas diferentes. Comenzamos con seis o siete mil socios al principio y eso está muy bien. La gente se ilusionó mucho con ese proyecto y se volcó pero también hay que tener en cuenta que ahora todo el mundo paga, todos los socios que tenemos son de pago porque ya no hay intercambios de ningún tipo. Nuestra masa social va creciendo y en Tercera seguro que ese número aumenta. Estamos volcados en la campaña y trabajando mucho. Le estamos haciendo un seguimiento importante, estamos dando facilidades y existen diferentes descuentos, como los que hay para las familias. La campaña va a ser mejor que la anterior pero el presupuesto debe ser real, no lo podemos montar sobre cifras quiméricas".