Una organización criminal en Elda

El Juzgado de Instrucción número 1 de Elda imputó delitos de corrupción y organización criminal a los cinco detenidos por el posible amaño de partidos disputados por el Eldense tras haber tomado declaración durante la mañana de ayer. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el instructor dejó libres a los arrestados (dos jugadores, dos entrenadores y un inversor del club), pero les impide salir de España a los tres encausados nacionales y de la Unión Europea a los dos de nacionalidad italiana.

Los cinco implicados fueron detenidos el martes por su relación con una organización internacional dedicada al amaño de partidos de fútbol para la obtención de beneficios económicos a través de apuestas deportivas, según las mismas fuentes. El juez acordó la libertad de los cinco arrestados, pero les mantiene la condición de investigados y les imputa un delito de corrupción entre particulares y otro de pertenencia a organización criminal. Además, al responsable del grupo inversor que gestionaba hasta ahora el club eldense, Nobile Capuani, se le impuso la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes. El TSJCV también informó de que en su comparecencia ante el instructor los dos jugadores y el entrenador español del equipo se acogieron a su derecho a no declarar.

Mientras, Cheikh Saad, delantero centro mauritano del Eldense que destapó el domingo el escándalo, aseguró que no son sólo dos futbolistas los que están implicados en el posible amaño. "Son más, pero quizás con los otros no han encontrado esas pruebas tan específicas como las que tenían con los dos que detuvieron. Hay al menos dos más que están implicados y que ya no se entrenan. Si llegan a estar, yo no me entreno y muchos de mis compañeros tampoco", aseguró. "A mí esta gente no me dijo nada. Si me llegan a decir algo yo lo hubiera denunciado desde el primer momento, no me hubiera esperado a que sucediera esto. El 12-0 me dio que pensar que algo raro había y cuando iba hacia el autobús dos chicos me dijeron que algunos compañeros habían amañado el partido. Me enseñaron unas grabaciones tanto de whatsapps como notas de audio. Se lo recriminé y me lo negaron". Cheikh indicó que es "una locura el dinero que se movía. La avaricia rompe el saco y en este caso se ha roto a lo grande".