Un partido trampa en Lora

Un Xerez Deportivo FC moralmente renovado tras la goleada del pasado domingo en Chapín al Chiclana (5-0) afronta esta tarde, a partir de las cinco, en el campo de Nuestra Señora de Setefilla ante el Lora una final en su lucha por dar alcance al Estrella San Agustín, que en estos momentos ocupa el tercer puesto de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre los azulinos, 50 por 46 de los jerezanos.

La semana ha resultado bastante más tranquila que la anterior, en la que la continuidad del entrenador fue cuestionada por algunos directivos, y más aún si se tiene en cuenta la visita que esos mismos directivos incorformes con la gestión del isleño, junto a otros intregrantes de la directiva, realizaron al técnico el pasado jueves en la sesión de trabajo en Chapín.

La cita de esta tarde tiene trampa y los azulinos no deberían confiarse a pesar de que los locales se encuentran en un bajo puesto de la clasificación. El Xerez DFC rinde visita a uno de los equipos que ocupan plazas de descenso pero el encuentro no será fácil. De hecho, los números del conjunto sevillano en su feudo no son malos. Han ganado cinco partidos, empatado otros cinco y perdido sólo tres.

Juan Antonio ya se ha encargado de advertir a sus jugadores durante toda la semana, se muestra es cauto y, además, tiene bajas para esta cita, la última, además muy importante, la de Carlos Cuenca. El extremo se lesionó el pasado jueves en el entrenamiento en Chapín, tiene dañada una rodilla y está a expensas de ser sometido a varias pruebas la próxima semana para conocer el alcance exacto de sus problemas. Junto al atacante, se pierden esta cita el sancionado Copero, que vio la quinta tarjeta amarilla ante el Chiclana, y los también los lesionados Pedro Herrera, Juanma Barba y José Manuel 'Regalí'. Por decisión técnica, se quedan en Jerez Biri y Moreno.

La lista de viajeros la intengran Edu Villegas, Iván Ares, Antonio, Álvaro Ramírez, Álex Padilla, Benítez, Borja Pera, Joaqui, Adri Domínguez, Olmo, Barba, Orihuela, Caballero, Goma, Guille y Javi Tamayo. La novedad más destacada y más esperada es la presencia del joven mediapunta José Ignacio Goma, un futbolista en el que Juan Antonio tiene depositadas muchas esperanzas. De hecho, se convirtió en titular con él cuando llegó, luego le dosificó y justo cuando comenzaba a contar con él nuevamente se fracturó un dedo en el partido que su equipo perdió en Conil a principios del pasado mes de enero. El tiempo de recuperación se estableció en un mes pero se alargó. Ahora, ya está listo para volver, aunque no será titular esta tarde.

En cuanto al once, con las ausencias de Copero y Cuenca, Juan Antonio tendrá que recomponer el equipo. En la portería Edu Villegas es fijo, mientras que en defensa, con el alta de Borja Perea, es probable que el isleño apueste por Antonio, Borja Perea, Joaqui y Adri Domínguez. Sin Cuenca y sin Biri, Padilla tiene todos los números en su haber para actuar pegado a la derecha, con Tamayo escorado a la izquierda, una demaracación que puede alternar con Caballero en la mediapunta. Orihuela y Barba son fijos en el centro y Guille, en punta.