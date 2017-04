"Es un paso importante pero todavía no hay nada hecho"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, advirtió tras el partido que "todavía no hay nada hecho, tenemos 40 puntos y estamos en una buena situación pero quedan cinco partidos y no hay nada hecho hasta que las matemáticas lo digan y a mí no me gustan las matemáticas. Hemos dado un paso importante pero todavía no se ha conseguido nada porque igual que llevamos dos victorias consecutivas y tres empates ahora en estos cinco no nos salen las cosas, entran las dudas y se sufre hasta el final".

El entrenador guadalcacileño resumió así el partido frente a los sanroqueños: "Empezamos un poco apagados, hasta se notaba en el ambiente. Hasta que no tuvimos esa de Rodri no despertamos. Luego, mucho mejor. A balón parado hemos sido muy efectivos, pudimos disfrutar de tener un poco la pelota" y en la segunda parte "llegamos más ocasiones aunque no han querido entrar".

¿Renovar? Aún quedan cinco partidos pero esta es mi casa, no sé si alguien llevará más años que yo aquí"

Del San Roque, apuntó que "está en una situación muy complicada, lleva varias semanas perdiendo por la mínima y eso va desgastando. Cuando le hicimos el segundo, todo le fue más cuesta arriba". "Empezaron teniendo la pelota pero tampoco tuvieron ocasiones y una vez que mi equipo se mete en el partido" todo fue rodado. Y es que el fútbol es muy de dinámicas: "Es lo que decía Pineda. Cuando un equipo no tiene una dinámica positiva, la que tira Rosales que le da a Rodri no entra y nosotros ahora llevamos una racha de partidos con equipos importantes en los que estamos puntuando, nos están saliendo las cosas bien".

El preparador del Guada valoró el trabajo de todo su equipo: "Han estado todos a gran altura. Pablo, siendo lateral derecho, ha hecho otro gol; Joselito ha estado hasta el último minuto subiendo la banda, si la pierde va allí y roba; Fran ha jugado muy bien de espaldas y ha tenido ocasiones pero no ha querido entrar la pelota y le hubiese venido bien para coger más confianza; Cristian ha tenido dos lo que pasa es que le ha cogido a la izquierda y él es diestro; Rodri ha marcado por segunda semana consecutiva... El equipo está bien, con confianza y lo que hay que hacer es seguir porque nos quedan cinco partidos". A Vázquez incluso se le va a hacer corta la campaña: "Es una pena porque esto se me ha pasado volando. Este año es una oportunidad que he tenido y que hay que disfrutar día a día". Así que ya mismo hay que empezar a hablar de renovación, aunque el míster pide paciencia: "Todavía quedan cinco partidos y puede pasar cualquier cosa. Hay que terminar la temporada y después veremos". De todos modos, "yo llevo aquí desde chico, no me he ido nunca y hasta que no me echen ésta es mi casa, más años que yo aquí no sé si llevará alguien".