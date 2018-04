Un paso más hacia Tercera

El Xerez Deportivo FC ya ha comenzado la cuenta atrás para el deseado ascenso a Tercera División. Los azulinos acarician el objetivo y las cuentas son inevitables. Los xerecistas serán de categoría nacional si ganan sus dos próximos partidos y le acompañan los resultados de sus rivales directos, Conil y Coria, que se miden también esta mañana en el Pérez Ureba.

Cábalas al margen, Pepe Masegosa, técnico xerecista, no quiere confianzas y durante toda la semana ha trabajado con sus futbolistas para que se centren única y exclusivamente en el encuentro ante La Palma, un rival imprevisible, que en su campo sólo ha perdido tres encuentros, aunque de los últimos cinco partidos sólo ha ganado uno y se encuentra en uno de sus peores momentos de una temporada en la que siempre ha estado instalado en la zona media-alta de la clasificación. Todos tienen muy claro y asumido que no vale pensar en una fiesta en Chapín frente al Conil si no cumplen con la primera parte del guión establecido.

Para este decisivo partido, el entrenador azulino ha conseguido recuperar a todos sus futbolistas tocados y sólo cuenta con la baja del marroquí Aziz, que se va a perder los dos próximos compromisos al haberse resentido de su rotura de fibras.

La preocupación de Masegosa durante la semana ha sido Antonio Bello, que no ha forzado por unas molestias en el aductor. Finalmente, el extremo las ha superado y será titular pegado a la banda derecha. Jorge Herrero, Carlos Cuenca, Adrián Martín y Álex Expósito igualmente han arrastrado distintos problemas que no les han impedido viajar.

El preparador sevillano del Xerez DFC suele realizar pocos cambios en la alineación y mucho menos desde que hace nueve jornadas no conoce la derrota tras perder en El Viso por 1-0. De este modo, todo hace indicar que en el Polideportivo Municipal de La Palma jugarán de inicio los mismos futbolistas que lo hicieron frente al Pozoblanco el pasado domingo en Chapín. La única duda es saber si volverá a apostar por Cuenca de inicio o saldrá Javi Tamayo.

En la lista han entrado todos los jugadores disponibles, que son los dieciocho justos sin juveniles, y el único cambio respecto a la última es la presencia de Caballero, ausente la pasada jornada por motivos personales, en lugar del lesionado Aziz.

La convocatoria la conforman Camacho y Marrufo y Sergio Iglesias, Álvaro, Padilla, Lebrón y Joaqui, Adri Rodríguez, Pablo Bonomo, Jorge Herrero, Barba, Adrián Martín, Bello, Heredia, Caballero, Tamayo, Cuenca y Expósito.