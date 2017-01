El club pierde un punto y apelará"Estoy fastidiado, tengo dudas sobre mi futuro"

"Me tiene muy jodido, muy fastidiado y con dudas el tema del punto. Me estoy planteando el futuro, me ha sentado muy mal porque hace tiempo que lo vengo comentado, venía avisando que podía pasar". Así de contundente se mostró ayer Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez DFC, tras conocer la decisión del Comité de Competición.

Visiblemente molesto, añadió: "No somos mejores que ningún equipo ni tampoco peores pero ganar un punto a nosotros nos cuesta media vida y, en este caso, se nos va esa media vida con este punto que nos quitan. De verdad, insisto, estoy muy jodido y con dudas. Yo no vengo aquí para hacer un 'meritaje' deportivo porque ya no tengo edad para eso, ni tampoco vengo aquí por dinero, porque aunque el club está haciendo un gran esfuerzo conmigo, yo estoy aquí ganando lo comido por lo servido. Yo estoy aquí por ilusión porque me pareció un proyecto enormemente ilusionante".

No vine aquí para hacer méritos ni por dinero, vine por ilusión y si me faltase en algún momento, me iría"Esto me daba mala espina, los árbitros están pendientes de todo y no es que vayan en contra del club"

Lanzado en sus reflexiones en voz alta, prosiguió comentando que "Desde que llegué aquí, no me he arrepentido de haber venido ni un solo día porque me he encontrado con gente con una enorme ilusión, desde el presidente Pepe Ravelo, hasta la comisión deportiva con Pedro y Fernando, y con el director deportivo Juan Carlos Ramírez, que es sin duda alguna el mejor director deportivo que he tenido en mis treinta años de entrenador, y he tenido directores deportivos que ahora mismo están al más alto nivel en el fútbol. Y lo mismo pasa en la gente que está colaborando conmigo, Paco Ramírez, José Luis González, Josemi el preparador físicos, Jose el utillero, Juan Bellido el delegado, Salva el jefe de prensa. Sólo he encontrado aquí ilusión, estoy aquí sólo por ilusión y si a mí en un momento determinado me faltase, me iría. El golpe del punto para mí hoy ha sido tremendamente duro y me tengo que tomar un respiro ahora mismo. Me tengo que plantear en unos días qué decisión voy a tomar porque, insisto, estoy muy muy jodido".

Llegados a este punto, el entrenador azulino no descarta nada: "Me estoy planteando abandonar porque esto es muy duro. Estamos trabajando muchísimo, hay mucha gente trabajando lo que no sabe nadie, nadie sabe lo que están trabajando los jugadores y todas las personas a las que he mencionado para que esto ahora tome este cariz y cada vez cueste más. Mirad si tengo ilusión que yo vine aquí en un momento muy difícil, cuando el equipo estaba a nueve puntos de las posiciones de ascenso y lo vuelvo a repetir, vine por ilusión. Yo ya no tengo que hacer a estas alturas méritos deportivos para ir a otro lado ni tampoco entreno por dinero, aquí pierdo. Para mí, este palo ha sido enormemente grande y todo va a depender del análisis que haga. Voy a esperar unos días porque si tuviera que tomar la decisión en este momento, la tendría clara, yo arrojaba la toalla ahora mismo, pero me voy a tomar un respiro para decidir qué voy a hacer".

Juan Antonio recordó las veces en las que ha pedido cordura a la afición para evitar incidentes y subrayó que "llevo mucho tiempo diciendo que hay que tener cuidado y ahora puedo decir que incluso he comentado con los míos, con la gente que trabaja conmigo de una forma más cercana, que el día que nos quitasen un punto yo me iba. Lo he dicho siempre porque, joder, cuesta muchísimo ganar para perder puntos de esta forma. Los jugadores se están esforzando mucho y es un tema jodido y complicado".

Y si el técnico está afectado, la plantilla se encuentra "igual que yo porque comprueba cómo tu esfuerzo no sirve para nada. Por ejemplo, es como si el partido de Cartaya, que para mí ha sido el mejor que hemos hecho hasta el momento, no lo hubiésemos jugado, es cómo si no hubiésemos ido hasta allí".

Juan Antonio apunta que es "duro remar contracorriente. Hemos pasado de estar empatados a puntos con los equipos que están en ascenso a ser quintos y ahora todo se ha complicado más aún por la igualdad existente. Un punto te cuesta la vida, los jugadores deben estar igual de decepcionados que estoy yo".

A la hora de valorar la forma en la que este problema se podría solucionar, es sincero: "Yo no sé cómo se puede solucionar este tema, yo hablo ahora porque he pedido con anterioridad que se tenga cuidado con este aspecto. Me daba mala espina toda esta historia y lo he dicho en todas las ruedas de prensa, que había que tener cuidado. Sé que ellos animan mucho pero hay circunstancias que hay que tener en cuenta porque, evidentemente, los árbitros están muy pendientes, a partir de ahora más, y no es cuestión de que vayan en contra del club, es que ya todo el mundo habla de esto. Al San Juan también le han quitado un punto y es una especie de aviso a navegantes".

Detalla el preparador isleño que "yo tengo controlado hasta lo que puedo controlar. Intento controlar el tema de mi vestuario, ya que si hay agresión a un contrario también te caen cuatro partidos y te pueden quitar puntos, y no sólo a los jugadores, también a los técnicos y a los utilleros y el mío mismo. En el banquillo soy muy activo, siempre estoy advertido y no llevo ni una tarjeta porque me preocupa este tema y lo controlo. Yo estaba acostumbrado a que este tipo de cuestiones significaban multa o cierre de campo pero es que ahora te quitan la vida con los puntos. Es la vida del equipo y del entrenador, dentro de tres jornadas la gente ya no se acuerda de que te han quitado el punto, la gente piensa que lo has perdido tú, esto está montando así. El tema es jodido".

De todos modos, a pesar de sus dudas, intenta ponerle al mal tiempo buena cara: "Queda toda una segunda vuelta por delante y llegar al final de la primera vuelta casi con los mismos puntos de los equipos que están arriba era importante y todos lo hubiésemos firmado cuando yo llegué pero también hay que tener en cuenta que esta segunda vuelta va a ser más dura por la igualdad. Yo comentaba el otro día el tema del Almodóvar, que es colista, está casi desahuciado, y la jornada pasada fue capaz de empatarle al Chiclana que venía de ganarle al Xerez Deportivo. Hay una igualdad tremenda incluso con los equipos de la parte baja. La ventaja que tenemos es que una vez que pasemos el encuentro ante el Xerez Deportivo, el calendario se suaviza, es más asequible pero sólo en teoría. El calendario que hemos tenido que afrontar desde mi llegada ha sido duro aunque lo hemos solventado bien".

El entrenador xerecista también cree que de cara al futuro "ganar el partido del Pozoblanco en Chapín fue vital para nosotros porque el factor campo nos tiene que ayudar, no debe perjudicarnos. Le ganamos a un equipo que iba segundo en aquel momento y eso debe servir a los futbolistas para perder el miedo absurdo a jugar en casa. Pero no fue sólo importante el partido ante el Pozoblanco, también lo fue el de La Palma, que aunque lo empatamos, reaccionamos bien. Eso nos debe dar tranquilidad. Yo tengo claro que la Liga en la segunda vuelta se va a ganar en Chapín. Si somos capaces de sacar los partidos de casa, tendremos mucho ganado porque fuera seguro que el equipo va a sumar puntos".

Al margen de la polémica por el punto y de lo que espera en la segunda vuelta, se refirió el técnico azulino a la posible llegada de refuerzos para esta segunda vuelta que arranca el domingo en el Felipe del Valle ante el San José. "Hace unas semanas, yo comenté aquí que el problema era económico, ahora la dirección deportiva está trabajando activamente pero el tema está difícil. Ahora, lo complicado es convencer a los jugadores. El club está haciendo un esfuerzo pero a los futbolistas que son mejores que los que tenemos les cuesta bajar dos categorías. Para traer a jugadores como los que tenemos, me quedo con ellos, que estoy muy contento, y tenemos a los del Estella y los juveniles. Necesitamos gente que marquen las diferencias y a esa gente le está costando trabajo aceptar".

El Comité de Competición impuso en su reunión del pasado miércoles al Xerez Deportivo FC una multa de 150 euros por incidentes leves de público en Conil y, además, le restó en un punto en la clasificación por ser reincidente. La pérdida del punto ha supuesto al equipo perder un puesto en la tabla y ahora mismo es quinto con 32 puntos.

El club, nada más conocer la noticia, colgó un comunicado en su página web, en el que anuncia que va a defender sus intereses y que acudirá al Comité de Apelación, aunque tienen asumido que no va a ser fácil sacar adelante el recurso en esta instancia, según Juan Carlos Ramírez, director deportivo de la entidad.

El escrito del club dice textualmente: "El Comité Territorial de Competición, en su reunión del día 11 de enero de 2017 y en relación con el partido Conil CF-Xerez Deportivo FC perteneciente a División de Honor Grupo 1 (jornada 19) ha dictado las siguientes resoluciones en el apartado de Resoluciones Especiales: Multa de 150 euros por incidentes leves de público (visitante). Con el agravante de reincidencia, lo que conlleva que, a juicio del Comité, sea considerada la acumulación de hechos de carácter leve, como una acción grave, y como consecuencia el descuento de un punto en su clasificación general.

Visto el escrito remitido por el Xerez Deportivo FC en el que solicitan se tengan en cuenta sus alegaciones en la valoración de lo expuesto en el acta del encuentro, el Comité Territorial de Competición manifiesta que una vez visionado el contenido de las imágenes remitidas por el club recurrente, de los hechos en cuestión, se observa con claridad meridiana que lo expuesto por el colegiado sevillano Fernando Lafuente Sánchez y sus asistentes Iván España López y Jaime Fernández Martínez en el acta arbitral es fiel realidad de lo sucedido en el terreno de juego, y por tanto al no haberse observado error material manifiesto por parte del mismo y por tanto no quebrarse la presunción de veracidad de que goza el citado acta, además de entender que la celebración del gol por parte de jugadores locales no puede ser considerada como provocación a los espectadores visitantes, se acuerda desestimar las alegaciones remitidas por el Xerez Deportivo FC, no accediendo a lo solicitado por dicho club.

Ante esta grave e injusta situación, el Xerez Deportivo Fútbol Club realizará un nuevo recurso que será presentado ante el Comité de Apelación".