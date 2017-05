Con los pies en el suelo

Juanlu Aguilocho, entrenador del Xerez DFC, sigue sin querer hacer cuentas, aunque admite que él no descarta que pueden subir al final a Tercera División más de un equipo por los posibles ascensos a 2ª B.

De todos modos, mantiene los pies en el suelo: " El vestuario está bien, concienciado y mentalizado para afrontar el encuentro en Pozoblanco con garantías pero qué duda cabe que vamos a tener delante un adversario serio, en un escenario complicado, aunque últimamente no está acudiendo mucho público al campo. Ahí, no nos vamos a encontrar un ambiente como el de Puente Genil, allí sí que tuvimos un hándicap porque la afición apretaba mucho. Aún así, insisto, tienen un plantel experimentado y sabemos que tenemos que hacer un buen partido para ganar. Las cuentas no se hacen nunca hasta que no finalice el partido, eso no ayuda, eso es vender la piel del oso antes de cazarla. Creo que tenemos opciones de sacarlo adelante porque estamos preparados para ello y luego veremos".

La mayor fortaleza del Pozoblanco es el oficio, cuenta con un plantel de jugadores muy experimentados"

Las posibilidades del XDFC pasan por los tropiezos de Xerez CD, Estrella y Ciudad de Lucena. En ese sentido, su objetivo es "superar al Pozoblanco y empezar a preparar el próximo partido. Luego, ya veremos dónde estamos una vez que pase el encuentro ante el Conil en Chapín. Los equipos que tenemos por delante igual que han encadenado seis victorias pueden encajar dos derrotas, al igual que nosotros también perder los dos partidos. Puede pasar lo mejor y lo peor para nosotros y hay que estar preparado para todo pero toca esperar, no hay más".

Sobre el partido, advierte que "he estado viendo vídeos del Pozoblanco y creo que su principal fortaleza es el oficio, cuenta con un plantel de jugadores experimentados y vamos a tener un partido complicado".

A nivel personal, tras cinco partidos en el banquillo, suma cuatro victorias y una derrota en el último minuto en Puente Genil. Se muestra "contento con la experiencia, agradecido al club por haberme dado esta oportunidad y disfrutando de cada partido porque el fútbol es evidente que es lo que más me gusta".

Aguilocho tendrá para medirse al cuadro cordobés dos bajas por sanción. Pierde a los dos mediocentros titulares el pasado sábado ante el Cartaya, Moreno y David Orihuela. El primero ha sido castigado con un partido por acumulación de cinco tarjetas y el segundo también con uno por la doble amonestación que vio frente a los onubenses. El club presentó alegaciones pero Competición las ha desestimado. Por contra, para esta cita puede ser alta Enrique Olmo, que está entrenando con normalidad durante toda la semana y ha dejado atrás los problemas físicos que le han impedido entrar en las últimas convocatorias.

El equipo viajará a Pozoblanco mañana por la tarde y se concentrará en Espiel, ya que el partido ha sido fijado a las doce.