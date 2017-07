De la pizarra al césped

La Universidad de Cádiz mantiene el fútbol en sus Cursos de Verano, que alcanzan este año su 68ª edición. Después del éxito de la primera convocatoria, David Almorza (entrenador nacional, director del Aula Universitaria de Fútbol de la UCA y profesor titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Cádiz) y Maor Rozen (entrenador nacional de Fútbol y profesor de la Escuela Andaluza de Entrenadores), coordinadores del curso, han diseñado un programa que continúe con lo iniciado el año pasado, de nuevo abierto a todos los interesados aunque dirigido especialmente a los entrenadores de fútbol base: 'Desde la creatividad hasta la excelencia táctica'.

"La línea es continuista con el año pasado, trabajando sobre temas que son del día a día del entrenador y apostando por la calidad porque la UCA permite solo 60 plazas", explica Maor Rozen, que añade que uno de los cambios con respecto a la primera edición es reducir un día la duración del curso: de jueves, viernes y sábado se pasa a viernes mañana y tarde y sábado.

Rozen subraya las especiales características de este curso: "Hay un diálogo constante con los ponentes, al ser pocos permite esa cercanía y profundizar en muchas cosas que en Jornadas que son multitudinarias es imposible. Acá se tienen los tiempos para cada conferencia pero siempre se alarga y no tenemos problema porque no limitamos ese tiempo: el que quiera preguntar, podrá preguntar. No hay zona VIP, los ponentes están con la gente todo el tiempo, son 25 horas que se está viviendo el fútbol, analizando y sacando conclusiones. Apostamos a la calidad más que a la cantidad".

Se repite del año pasado "que aquí la gente no viene, se sienta y escucha cinco conferencias: son conferencias de 45 minutos en el aula y del aula directamente se va al campo, que está a un minuto caminando. Los ponentes no pueden mentir porque lo que dicen se hace luego en el campo, inmediatamente después", subraya el coordinador del curso: lo que se explica en la pizarra se aplica luego en el césped, en el terreno de juego.

Uno de los platos fuertes de esta edición es la conferencia de Filipe Coelho, que "ha trabajado con varios de los talentos que juegan ahora en la sub 21 de Portugal, y Portugal en divisiones formativas está muy fuerte", explica Rozen, que añade que Coelho "va a desarrollar un tema muy interesante que está basta en boga y en discusión: la periodización táctica desde edades formativas, desde el momento en el que los niños empiezan a jugar al fútbol 11. Es una metodología que creó hace muchos años Vitor Frade, un profesor portugués, y de los mayores propagadores han sido Mourinho y Villas-Boas, entre otros, y radica en que el entrenamiento se debe desarrollar en base a lo que se desarrolla en el juego, en los partidos. Que todo lo que se trabaje en los entrenamientos, ya sea físico, técnico o táctico, esté siempre basado sobre el modelo de juego que se desarrolla y sobre las acciones tácticas que se desarrollan".

"En base a esto -prosigue Rozen-, él creó esto que se llama periodización táctica porque día a día se trabaja sobre lo que se va a encontrar el jugador el domingo cuando juegue. Se trabaja sobre el modelo de juego a desarrollar y la gran discusión es si los niños cuando empiezan a jugar a fútbol 11 hay que trabajar bajo esta metodología, y lo que va a hablar es sobre las ventajas y desventajas de la periodización táctica en los primeros paseos del jugador a los 13, 14 años, si esta metodología va con estas edades o no".

El curso lo abrirá Maor Rozen hablando de la creatividad en las metodologías modernas "no solo a nivel de lo que pedimos al futbolista sino la del entrenador para la planificación de entrenamientos y para buscar lo que en definitiva tienen que ser sus objetivos. Vamos a plantear situaciones para desarrollar la creatividad del entrenador y a su vez eso se proyecte sobre la creatividad que le pedimos al jugador a la hora de estar con el balón. En definitiva, fomentar un poco todo lo que se habló en la primera edición de estos cursos, que era las pocas horas de fútbol en la calle que tienen los niños y que eso sí generaba mucha originalidad para desarrollar la creatividad. Como eso ya cada día es menor, tenemos que buscar automatismos o mecanismos que permitan suplantar eso, aunque es muy difícil, pero hay que intentarlo".

Cerrará la mañana del viernes el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, que será presentado por Willy Doña, jefe de Deportes del Diario de Cádiz. "La prensa tiene mucho que ver, porque dentro de lo que es el ámbito de la formación de jóvenes futbolistas, la incidencia que puede tener la prensa escrita en lo que publican de chavalitos, cómo el entrenador tiene que lidiar con esas cosas, que muchas veces llevan a situaciones de alta presión sobre el entrenador. Va a ser un coloquio abierto a preguntas, se trata de reflejar a lo que se enfrenta un entrenador de categorías formativas con temas que salen en los medios de comunicación sobre jóvenes futbolistas", explica Rozen.

El sábado el ponente será Javier Zubillaga, que hablará de la construcción de un modelo de juego en las edades formativas, y la jornada y el curso acabarán con un coloquio final con todos los ponentes.