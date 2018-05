Al 'play off' por la puerta de Alcalá

El Atlético Sanluqueño se juega el play off en el Ciudad de Alcalá, donde necesita sumar los tres puntos para no tener que depender de un tropiezo de la Lebrijana para acabar en la cuarta posición de la tabla y así pelear el ascenso a Segunda B. Eso sí, el Atleti no lo va a tener fácil porque visita a un Alcalá que se juega la permanencia en la categoría: penúltimo en la tabla, los sevillanos necesitan sumar los tres puntos para lograr la salvación.

Así las cosas, el Sanluqueño, que encara la jornada con dos puntos de ventaja sobre la Lebrijana, será equipo de play off si gana o si no lo hace la Balompédica: la única combinación que arrebataría la cuarta plaza a los verdiblancos es no ganar en Alcalá y un triunfo de la Lebrijana, porque en caso de empate a puntos los sevillanos tienen a su favor el gol 'average' particular (0-2 en Sanlúcar y 0-1 en Lebrija).

Y para sellar el pasaporte al sorteo de la fase de ascenso a Segunda B del próximo lunes, el Sanluqueño se desplaza arropado por sus incondicionales, y es que los aficionados han completado dos autobuses para arropar al Atleti en el choque de hoy.

Rafa Carrillo, entrenador verdiblanco, cuenta con las bajas de Fran, que tiene que pasar por el quirófano al tener afectados los ligamentos de la rodilla; Marcelo, con un esguince; y Reina, con una pequeña elongación en el abductor.

En el Alcalá, Selu recupera a a Rafa Toro y José Serrano pero tiene las bajas de Montaño, Óscar Rodríguez y Ávila, lesionados.