"Cuando tengamos a todos al 100% podemos dar un salto"

Líder con un punto de ventaja, el Xerez Deportivo FC de Pepe Masegosa visita mañana un campo que se presume complicado y ante un rival que aspira a regresar a Tercera División.

-¿Qué partido espera el domingo en el Manolo Mesa?

-Parece tópico pero espero un partido complicadísimo ante un rival que descendió y que tiene gente experta dentro de Tercera y dentro de la categoría. Volvemos un poco a la misma línea de siempre: somos un equipo que dependemos mucho de nuestra capacidad para hacer, de cómo seamos capaces de afrontar los partidos y en ese sentido nos hemos marcado un objetivo claro: no empezar perdiendo el partido, como nos pasó en la última salida. Cada semana buscamos nuevos retos, la pasada jornada fue mantener una actitud durante todo el tiempo independientemente de todo lo que esté pasando, que la actitud tenía que ser un diez y creo que se logró, se logró de manera sobrada. Y esta semana el reto va a ser intentar por todos los medios no empezar perdiendo y seguro que lo vamos a conseguir. A raíz de ahí somos un equipo con muchas posibilidades y muchos recursos para sacar el partido adelante.

-El San Roque ha ganado los cuatro partidos que ha disputado en casa. ¿Cuáles son sus virtudes?

-Ellos fundamentalmente tienen la virtud del balón parado, es un equipo muy bien posicionado con los dos pivotes por delante. Después, el condicionante del campo es clave, es un campo muy pequeño donde todas las acciones dentro del área toman mucha determinación porque el balón está muy presente dentro del área, no es Chapín donde si dominas el centro del campo estamos hablando de otra cosa. Allí no, allí el centro del campo es prácticamente inexistente, pasamos de un área a otra rápidamente y ellos son buenos en casa. Fuera de casa los partidos que les he visto han tenido partidos ganados, por ejemplo el de Coria. Lo tenían ganado y en dos acciones puntuales precisamente a balón parado se les complicó y al final acabaron perdiendo. Pero hay tanta igualdad, es tan pequeño lo que separa a un equipo de otro que al final los pequeños detalles son los que hacen que gane un equipo u otro. Creo que en esa línea está el Coria, el San Roque, el Xerez, el Algabeño... Estamos muchos equipos con ese perfil. Por lo tanto, creo que nosotros podemos dar un salto con respecto a esos equipos cuando tengamos a todos los jugadores al 100% de su nivel. Cuando seamos capaces de conseguir eso, creo que nosotros tenemos un salto más que todos los equipos, pero tenemos que conseguir que muchos jugadores que están lesionados o que no han pasado por su mejor momento consigan su mejor nivel. Y estoy convencido de que lo vamos a conseguir muy pronto, llevamos ocho jornadas, prácticamente esto acaba de empezar.

-Con Álex Expósito y Tamayo recuperado, ¿Se plantea jugar con dos atacantes arriba?

-Como planteamiento sí, claro que me lo planteo; como opción durante el partido, más probable. La cuestión de salir con todos los hombres de ataque desde el principio es el plan B ¿Dónde se queda? Solo en una opción de hacer otra cosa que no sea meter más munición. Entonces, ahí hay que valorar realmente que un partido no acaba en el minuto 50 sino en el 90, hay que tener ciertos recursos. Pero sí es un planteamiento que me estoy haciendo de empezar no con los dos sino con los tres, porque también Cuenca podría entrar. Ahí quiero ver un poco... El jueves quería ver cómo se desenvuelve Álex Expósito en la banda derecha, lo probamos, quiero ver cómo evoluciona Cuenca de unas molestias que tiene en el isquio y un poco en esa línea vamos a ver lo que hacemos, pero sí que es interesante que esas posibilidades que se me brindan para el ataque se me brindasen para el centro del campo y para la defensa. Esa sería la línea que digo que cuando estemos todos vamos a tener un salto más en cuanto a poder jugar con más ideas dentro del juego. Es decir, dentro del propio partido podremos hacer más cambios, algunos más ofensivos, otros para dominar el centro del campo, otros para tener más posesión, otros para tener más presencia dentro del área... Y en esa idea, evidentemente, necesitamos a todos los jugadores.

-¿Que espere un partido de ida y vuelta posibilita jugar de inicio con Cuenca, Javi Tamayo y Álex Expósito?

-Jugar con los tres no significa que juegue con los tres de delanteros, porque además tanto Álex Expósito como Cuenca pueden caer a banda, a Javi Tamayo no lo veo tanto aunque sé que lo ha hecho. Esa opción en estos momentos no la contemplo a un 100%, la valoro pero no soy partidario de que estén los tres de inicio porque ya te digo que nos quedaríamos sin plan B y también es cierto que el campo no es Chapín pero en el centro del campo hay que tener gente, hay que coger esas segundas jugadas, hay unas guerras individuales que se tienen que ganar. No podemos decir tampoco que no sea muy importante ni básico pero que no tiene importancia tampoco, claro que tiene importancia ganar el centro del campo, en este partido y en todos los partidos. No es que tengamos que acumular cuatro jugadores en el centro del campo para ganarlo porque el terreno es muy grande...

-Con tres delanteros como Cuenca, Javi Tamayo y Álex Expósito, bendito problema para elegir en ataque...

-Sí, bendito problema. Es el mismo problema que quiero tener en el centro del campo y en la defensa, es lo que decía antes. Creo que cuando la plantilla esté en su totalidad al 100% ese problema lo voy a tener, el bendito problema de decir, primero, puedo meter competencia entre ellos, que es clave en la vida, es necesaria esa competencia que te haga un poco tener ese espíritu de superación; segundo, las posibilidades que tengo yo a la hora de manejar el partido: si quiero más posesión meter a gente en el centro del campo, si quiero seguridad en la parcela defensiva, meter a dos pivotes con dos centrales, un centro de equipo con seguridad defensiva... Es decir, todas esas posibilidades se nos van a brindar a medida que todos entren en su mejor versión.

-Esta vez la afición sí se desplaza y ya hay completados casi dos autobuses, el equipo va a estar arropado en San Roque...

-Cada vez que hablo de la afición digo lo mismo, parezco un disco rayado pero los que son un disco rayado son ellos, que son los que siempre se portan bien, los que siempre están y los que son una afición de diez en cuanto a la implicación y sobre todo en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, si dicen no se va, no se va, y no es que van cinco o diez. Se toman decisiones conjuntas y eso realmente es lo que hace grande a este club, que si las decisiones del aficionado o el socio se toman de forma conjunta, eso se lleva a hierro y eso es lo que hay, y eso para mí es clave en la progresión de las entidades.