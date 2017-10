El podio, objetivo de los españoles

Los pilotos Xavi Forés y Jordi Torres (Mundial de WSBK) y Ana Carrasco (Mundial de WSSP300) visitaron ayer Diario de Jerez, donde conocieron sus instalaciones y brindaron protocolariamente -sin beber- con un jerez por un buen fin de semana en el trazado jerezano, teniendo además la ocasión de firmar en el Libro de Honor del periódico.

Xavi Forés

El español mejor clasificado en la categoría reina es Xavi Forés. Ocupa el séptimo puesto y aspira al 'top 5', para lo que debe sumar muchos puntos tanto este fin de semana en Jerez como en la última prueba en Qatar. Para el piloto del Barni Racing Team, Jerez "es el circuito de casa y siempre ponemos un extra. Es también un circuito que siempre se me ha dado bien, donde he ido bastante rápido y creo que llegamos en un buen momento. La última carrera en seco hice cuarto aunque sí es verdad que los tres primeros están fuera de nuestro alcance. Intentaremos darlo todo para estar peleando por los cinco primeros, que es el resultado que hemos venido haciendo durante todo el año".

Forés reconoce que durante la temporada ha tenido "algunos altibajos y roturas de moto inesperadas, pero por lo general siempre hemos acabado entre los cinco o seis primeros, que para nosotros, que somos un equipo pequeñito y los únicos privados que estamos luchando con los equipos de fábrica, es un resultado bastante positivo. El balance creo que es bueno y sigo en la lucha por el 'top 5'. Vamos a intentarlo hasta el final".

El valenciano asume que las diferencias con las Ducati y las Kawasaki oficiales son abismales. "Estamos a años luz de Kawasaki y cuando deciden sacar el 100% incluso a las Ducati les cuesta estar con ellos. Con las Yamaha, con las Honda y BMW sí tenemos la posibilidad de pelear en muchísimas carreras. Estamos peleando contra equipos de fábrica si descontamos a los más fuertes" y no descarta estar el podio aunque "es difícil si no fallan los demás".

Al poder rodar en invierno, las Superbikes ya vienen a Jerez con una base sobre la que trabajar aunque el nuevo asfalto del Circuito añade un punto de incertidumbre. "Los test que hicimos fueron bastante positivos. Con el asfalto nuevo habrá que ver cómo reacciona la moto y los neumáticos porque habrá más 'grip' pero creo que es un circuito que se adapta bien a nuestra moto. Tenemos una base y una puesta a punto que nos permite no empezar de cero el fin de semana, eso es lo más importante. Y también el clima, que no llueva porque sería un contratiempo".

Desde la entrada de Dorna en la organización del Mundial de Superbikes se observa una tendencia a que los pilotos sean más cercanos con los aficionados, una relación que por ejemplo en MotoGP es más distante. En cierta medida, se está sembrando para luego recoger una cosecha que debe traducirse en un mayor número de espectadores aunque en España el tirón lo sigue teniendo el clásico mundial de motociclismo. Forés explica que "se está notando un cambio con respecto a años anteriores, notamos una mejoría en las carreras de España. En Italia, Holanda o Inglaterra, el Mundial de Superbikes llena los circuitos. Aquí, no sabemos por qué, el concepto de Superbikes cuesta más hacérselo entender a la gente pero está cambiando. La parte positiva de Superbikes es que hay un 'paddock' muy cercano al piloto. Los aficionados pueden acercarse a hablar con los pilotos, incluso el año pasado se hicieron partidas de ping pong conmigo, con Jordi y con Savadori. Esto para el espectador es gratificante porque pagas tu entrada y puedes estar cerca de los pilotos, hablar con ellos, hacer el 'pit walk' donde pueden ver cómo trabajan los mecánicos desde la puerta del box... Es un 'paddock' muy familiar y muy cercano, es la esencia de este campeonato y que se ha intentado respetar e incluso mejorar". Además, añade que no es una situación que descentre al piloto porque "siempre tenemos horas muertas, es beneficioso para el campeonato y para el piloto e importante para los patrocinadores".

El piloto de Ducati no cree que la ausencia de un piloto español que luche por el campeonato sea el motivo por el que la gente no termine de engancharse a las Superbikes. "Puede ser un factor pero no es determinante. Más que nada, falta que las fábricas se involucren. Hay mucha diferencia entre un equipo privado y uno oficial, que es lo que pasaba en MotoGP hace unos años. Al final, opciones a ganar siempre las tienen los equipos oficiales más fuertes, Kawasaki y Ducati. Entonces, no es una cuestión de tirón. Jordi ha ganado carreras y tiene podios, yo he hecho algún podio y he estado siempre luchando pero para acceder o estar cerca de esos puestos tenemos que ir cerca del límite y eso, a mí, me ha llevado caerme varias veces como en Aragón o el año pasado aquí en la primera manga. ¿Un piloto puntero? Sí, puede ser pero haría falta algo más, el 'pack' de un buen piloto y una buena moto que te permita luchar por ello. Aquí puede venir, no sé, Valentino o Lorenzo, y si no tiene una moto competitiva no podría estar delante. Los pilotos españoles estamos a un buen nivel pero la diferencia entre equipos es muy grande".

ANA CARRASCO

Ana Carrasco hizo historia en Portimao al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera del mundial de velocidad aunque resalta que "busco los resultados más a nivel de piloto que como mujer. Sí creo que, para el deporte femenino, puede ser importante de cara al futuro pero en sí lo más importante para mí es que el objetivo de la temporada lo hemos cubierto porque queríamos ganar carreras y hemos conseguido la primera. Creo que estamos a un buen nivel, estamos trabajando bien, el equipo está evolucionando mucho la moto y estamos contentos y creo que con posibilidades de terminar el año en el podio". En Jerez "partimos de una base más sólida que en carreras anteriores porque Portugal y Francia eran circuitos donde no había rodado nunca y aquí conocer la pista me da un plus, sobre todo el primer día para poder empezar rápida desde el primer entreno. Creo que eso me ayudará sobre todo a intentar conseguir una buena posición en la parrilla de salida".

Tras ganar en Portimao, las cosas no fueron nada bien en Magny-Cours: "Un desastre. En Portugal las cosas salieron bien desde el primer día, me adapté muy bien al circuito y la moto funcionó muy bien todo el fin de semana. Todo estaba en su sitio y supimos aprovechar la oportunidad ganando. Luego en Magny-Cours fue un fin de semana muy complicado. Nunca había rodado allí y nos costó la puesta a punto porque el tiempo era cambiante; llovía, luego no. Salimos muy atrás y luego estaba medio lloviendo pero la carrera fue en seco. Intenté ir lo más delante pero las carreras son cortas y no pudimos hacer mucho. Pero no me vine descontenta porque sabía que iba a ser una carrera muy difícil por todas estas circunstancias. No me ha quitado ni moral ni motivación. Hay fines de semana buenos, otros malos y hay que adaptarse a todos".

Supersport300 pone el broche final en Jerez y Carrasco quiere despedirse con un buen sabor de boca, con un podio si es posible porque se ve con posibilidades. Echando la vista atrás del primer año de esta nueva categoría, señala que "esperaba mucho más porque en pretemporada estaba muy fuerte, era de los pilotos más rápidos y pensaba que iba a estar a un buen nivel todo el año. Al ser la categoría nueva estábamos a la expectativa de qué moto iba a funcionar mejor. Encontramos muchas dificultades en las primeras carreras, Yamaha fue la más fuerte y en Kawasaki sufrimos, sobre todo en aceleración. El equipo ha trabajado mucho y a partir de Alemania la moto ya es bastante buena. Ahora, la moto está bien y el equipo también, el 'pack' está bastante completo y tenemos una buena oportunidad aquí, intentaremos aprovecharla".

Pensando ya en la próxima temporada, tiene claro que estará en la misma categoría y con la marca Kawasaki dándole soporte aunque no sabe aún si en el mismo equipo o en otro, ya que ofertas no le faltan: "Quiero seguir en la categoría porque creo que tengo opciones de poder luchar por el título el año que viene. Ese es el objetivo. Me gustaría seguir en el mismo equipo pero al final lo que quiero es tener el mejor material y la mejor gente alrededor. Veremos. Supongo que este fin de semana quedará todo más claro aunque no sé si para anunciarlo".

En contra de que las mujeres disputen un mundial de categoría femenina -la piloto de automovilismo Carmen Jordá lo ha propuesto-, Carrasco ha sido pionera al ser la primera mujer en ganar en el mundial: "Conseguir la primera victoria ayudará de cara al futuro, a mí seguramente me abrirá puertas y también en un futuro a las próximas mujeres que consigan llegar al Mundial. Espero que tengan más oportunidades o que lo que yo estoy haciendo les ayude a que tengan el camino un poco más fácil. Pero no estoy de acuerdo en separar. Me miro como piloto y sé que puedo estar a la misma altura que cualquiera. Yo he llegado a ser un piloto muy rápido porque me he formado como el resto. Empecé en minimotos, competía contra hombres y por eso he llegado al mismo nivel. Si desde pequeños se separa es complicado que una mujer llegue al nivel del hombre. Para mí, el motociclismo y el automovilismo son los dos únicos deportes donde una mujer se puede poner a la misma altura de un hombre".

JORDI TORRES

El catalán de BMW está teniendo "un año difícil y se podría decir que es una evolución del anterior porque tenemos el mismo material. Pero la progresión está siendo buena si nos miramos nuestros pies y vemos el camino que vamos dejando. Estamos mejorando, conocemos cada vez más la moto, nuestras limitaciones y a partir de ahí podemos trabajar para exigirnos el máximo sabiendo hasta dónde podemos llegar sin buscar otras cosas que están muy lejos para nosotros. Para mí, algo muy importante es pensar que cuando llego a casa sienta que lo he dado todo y que he hecho todo lo que he podido".

La BMW es una moto "difícil de llevar, cuesta porque la electrónica es rudimentaria comparada con la del resto, utilizamos la electrónica de la calle. Y creo que como pensamiento es bueno. BMW decide y quiere utilizar su electrónica y todas las pequeñas evoluciones que se hacen pasan a la moto de la calle. Ese es el pensamiento y por eso la BMW de la calle va tan bien". En un proceso inverso al habitual es el equipo quien "evoluciona la electrónica para los que participan en regionales y nacionales y de ahí pasa a la moto de calle. Esto enriquece mucho la parte inferior de la pirámide pero la cúspide no llega tan lejos".

Con respecto al Circuito, comenta que "nos gusta a los españoles muchísimo y creo que al resto también, y más ahora con el reasfaltado, que tendremos un 'grip' magnífico. A los pilotos este circuito nos exige mucho porque es un circuito que nos lo pone muy fácil en el sentido de que es muy seguro, tiene una pista ancha, no hay desniveles muy pronunciados, se puede ir muy rápido y se le puede exigir a la moto el cien por cien". Torres es el único español que sabe lo que es subirse a un podio en Jerez en esta categoría: "Es verdad, hace dos años. Con Aprilia en 2015. Fue un año muy bonito, cuatro podios y una victoria. Estos años con BMW nos está costando mucho pero siempre digo que esto me está enriqueciendo mucho como piloto. Todo este trabajo sé que es para mí, como persona y como piloto y el día de mañana quizá pueda tener una montura más fácil de llevar o una moto más competitiva y sé que voy a agradecerlo y le voy a sacar más partido. Le pasó a Jonathan Rea. Le costaba en Honda y fue pasar a Kawasaki y desde el primer día gana y no se baja del primer puesto".

Sin poder luchar por las victorias este año, pide para el fin de semana "luchar con los pilotos de delante. Por supuesto que me gustaría ganar, pero el principal objetivo es estar en la pelea, darme estopa con ellos y ofrecer un gran espectáculo a la gente que venga".