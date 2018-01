A ponerle el broche a la 1ª vuelta

Con el Trebujena intratable y el Bazán como único equipo que llega a la última jornada de la primera vuelta invicto, el Jerez Industrial tratará de mantener la tercera plaza a la que ascendió después de que el Comité de Competición restara un punto al Chiclana por los incidentes de público ocurridos en el partido contra el Bazán.

Para ello, los de Juan Pedro Ramos deben superar a un Vejer que fuera de casa se está mostrando como un rival bastante duro de roer. De hecho, los vejeriegos han puntuado en sus tres últimas salidas empatando en casa del Recreativo Portuense, Rayo Sanluqueño y Roteña, resultados ante los cuales no deberían fiarse los blanquiazules.

El encuentro se disputa a partir de las doce del mediodía en La Juventud después de que ambos clubes llegasen al acuerdo de cambiar de orden el partido debido a la resiembra del campo del Vejer. De este modo, la ocasión de acabar la primera vuelta con una victoria delante de la afición industrialista es para no desdeñarla.

Como viene siendo habitual, Juan Pedro Ramos tiene bajas para dar y tomar una semana más. De este modo, el míster industrialista no puede contar con David Piñero, lesionado en un tobillo y que estará fuera de combate unas tres semanas. Dani Castro, que ya estaba entrando en los entrenamientos, tuvo que ser de nuevo ingresado hace unos días, de nuevo con problemas estomacales. El centrocampista tiene ya el alta pero está pendiente de pruebas y todo apunta a que no estará disponible por un largo período de tiempo. Además, Piti no puede ser de la partida por cuestiones laborales y Yuni debe cumplir un partido de sanción. Por contra, Juan Pedro sí puede contar con Selu Olmo, recuperado de sus molestias musculares.

Juan Pedro espera que su equipo acabe la primera vuelta con nota alta: "En casa sólo hemos perdido un partido y empatado otro y para nosotros es muy importante seguir en esta línea de victorias y retomar la competición con sensaciones buenas después del parón". Sin embargo, al técnico le causa mucho respeto el rival. "Tenemos un equipo muy complicado enfrente, un equipo duro que no está más arriba porque fuera de casa suele empatar muchos partidos, lo que nos dice que no es un equipo fácil y que además siempre marca porque tiene mucha pegada aunque defensivamente da algunas facilidades y también encaja goles".

Aún así, el entrenador del Jerez Industrial confía en que "mantengamos nuestra efectividad de cara a gol y no dar facilidades en defensa porque si las damos vamos a encajar goles ante un equipo de tanta calidad. Preveo un partido supercomplicado porque el Vejer es un rival duro".

El míster industrialista también se refirió al fichaje de Camilo, brasileño al que ya se le ha podido tramitar la licencia federativa: "Es un futbolista con mucha proyección y va a transmitir muchas ganas al equipo, intensidad y hambre".