"Mientras sea posible, hay que seguir peleando"

-Mientras hay vida hay esperanza pero a tres jornadas del final no queda otra que ganar...

-Sí, como dices, mientras haya vida hay esperanza; como digo yo, mientras las matemáticas no nos digan lo contrario, es posible y hay que seguir peleando. En fútbol hemos visto cosas muy inverosímiles y ahí estamos, preparando el próximo partido para estar al 200%, intentar superarlo y eso nos acercaría un poco más a seguir teniendo esperanzas.

-¿Es complicado mantener la tensión y motivación en los futbolistas viendo que van pasando las jornadas y que los rivales no fallan?

-No, se trata de estar mentalizados. Por parte del cuerpo técnico lo tenemos hablado siempre, nuestro objetivo es el preparar el próximo partido, siempre el próximo, no ir más allá, estar con plenas garantías de afrontarlo para superarlo. Creo que los ánimos están bien, se trata de intentar superar cada partido al adversario que tengamos delante, que es nuestro trabajo. Y cuando acabemos la última jornada ya veremos dónde estamos.

-Prefiere centrarse en su partido sin mirar los demás enfrentamientos de la jornada...

-Obviamente mentiría si digo que no miro pero no me gusta comentarlo con el plantel, no me gusta que se hable de eso sino focalizarnos en lo que realmente nos va a ayudar, preparar el partido en función de cómo se va a comportar el rival para intentar superarlo y poco más.

-En ese sentido, ¿qué espera del Cartaya?

-Es un rival que tiene jugadores con mucho oficio, es una plantilla en su mayoría de gente veterana, algunos han militado en Segunda B la pasada temporada y con mucho oficio. Después, por lo poco que hemos podido ver aparte del partido con el Cádiz B, es un equipo que tiene claro cuál es su propuiesta. Quizás tenga una debilidad entre comillas, que se le pueden montar contras con facilidad debido a que igual que tiene gente muy veterana y con mucho oficio, quizá no sean demasiado rápidos en la línea defensiva. Después tienen argumentos ofensivos y pegada de cara a gol, es un equipo complicado y un factor añadido que hace que sea un partido más complicado si cabe es que está en una zona cómoda, viene sin presión y eso quizá le ayude más a llevar a cabo lo que quiere.

-Y además en Chapín, un escenario que siempre motiva...

-Ya eso lo sabemos porque es el pan nuestro de cada día, los rivales aquí llegan, es el mejor estadio de la categoría sin duda, y el que es futbolista y se siente futbolista cuando sale por esa puerta, la motivación es extra.