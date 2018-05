El primer paso para el regreso a Segunda B

El Atlético Sanluqueño inicia esta tarde (19:00) la fase de ascenso a Segunda División B recibiendo en El Palmar al Mensajero, segundo clasificado del Grupo 12 de Tercera División. Hoy comienza un camino que los verdiblancos quieren terminar el 24 de junio, fecha en la que se decidirán los ascensos a Segunda B.

No le ha sido fácil al Sanluqueño llegar a esta fase de ascenso, la cuarta consecutiva de los verdiblancos aunque en años alternos al haber militado en Segunda B en tres de las últimas siete temporadas. El equipo que entrena Rafa Carrillo se clasificó para el 'play-off' en la última jornada ganando en Alcalá. Una semana antes había perdido su estatus de cuarto clasificado a manos de la Lebrijana, que falló en su estadio con el Cádiz B y que permitió a los de Sanlúcar llegar a la última dependiendo de sí mismos.

1.003Minutos. 11 partidos y 13 minutos sin encajar un gol en El Palmar. El último, el Cádiz B

La travesía ha sido dura porque el Sanluqueño no comenzó nada bien la temporada. De hecho, acabó la primera vuelta en la sexta posición a cinco puntos del cuarto clasificado, precisamente la UB Lebrijana. El club se reforzó en el mercado de enero, llegaron Adrián Gallardo, Mawi y Alberto García y, poco a poco, fue creciendo en resultados hasta convertirse en el segundo mejor equipo de la segunda vuelta sólo por detrás del Ceuta, invicto en la segunda parte del campeonato.

El equipo de Carrillo se ha hecho especialmente rocoso en El Palmar, donde no encaja un gol desde el pasado mes de noviembre, cuando el Cádiz B se llevó la victoria por 1-2. Fue la última derrota de los de Carrillo en casa. Desde entonces, han sumado nueve victorias y dos empates, siempre dejando la portería a cero, un aspecto que en la fase de ascenso cobra especial importancia al tratarse de eliminatorias a dos partidos.

El Atleti afronta este primer partido de la fase de ascenso a Segunda B con algunas dudas que el míster cordobés no podrá despejar hasta hoy mismo. Marcelo y Reina parece que están descartados por problemas físicos. El jerezano no ha entrenado en toda la semana por un problema en el tobillo y de hecho ya se perdió el choque en Alcalá de Guadaira. Mawi y Alberto García también arrastran molestias, el primero en la cadera y el segundo en la zona lumbar, aunque Carrillo espera que puedan ser de la partida. Quien más complicado lo tendría en un principio es el meta Diego García, valladar verdiblanco en El Palmar. El portero realizó su primer entrenamiento el pasado jueves pero sin golpear el balón. El problema para el Sanluqueño radica en que Fran también está lesionado y descartado, por lo que Diego tendrá que forzar aunque no esté al cien por cien. El club verdiblanco está a la espera de conocer el diagnóstico de la resonancia practicada a Fran y si se confirma que la lesión es de larga duración podrá reforzar la demarcación con otro portero.

Comenzar con buen pie, un buen resultado y si es posible no encajando goles es el objetivo del Sanluqueño esta tarde contra el Mensajero. El equipo canario, segundo del Grupo 12, tuvo un inicio fulgurante y acabó la primera vuelta con 42 puntos a sólo uno de Las Palmas C, que luego se desfondó. El peor momento de la temporada coincidió con el inicio de la segunda vuelta, bajando hasta la cuarta plaza. Mingo Oramas, el técnico que comenzó al mando del club canario, fue destituido y llegó José Antonio Robaina. Con el teldense, el Mensajero sumó nueve victorias consecutivas y perdió en la última jornada en la que tenía opciones de acabar campeón. Los números hablan por sí solos: 79 puntos con 24 victorias, siete empates y nueve derrotas en las 40 jornadas del grupo canario, formado por 21 equipos.