A por la primera del año

El Atlético Sanluqueño, que aún no ha estrenado su casillero de goles -ni de victorias- en esta segunda vuelta, se enfrenta hoy a la Balompédica Lebrijana, un rival directo, con el objetivo de sumar el primer triunfo de 2018 tras los empates obtenidos contra el Cabecense y el Algeciras.

El equipo de Rafa Carrillo salió bastante reforzado del duelo de la pasada semana contra el cuadro algecireño porque si bien no obtuvo el triunfo, la afición se fue con buenas sensaciones por el buen partido de los verdiblancos, a los que únicamente les faltaron el gol pero Romero, meta albirrojo, fue un valladar ante las ocasiones de Adrián Gallardo y Mawi, que tuvieron las más claras.

Es un rival directo que tiene un estilo definido, es fundamental que no encuentren su juego"Adrián Gallardo se ha roto un dedo de la mano y es baja al menos para esta tarde

Hoy hay otra oportunidad en el Municipal de Lebrija para poner fin a esa sequía goleadora con la que se ha comenzado el año. Enfrente estará la Balompédica Lebrijana, descabalgada la pasada semana de la cuarta posición en favor del Ceuta tras la derrota sufrida en Puente Genil y rival directo de los verdiblancos. En casa, los lebrijanos no se están mostrando como un equipo del todo fiable. En el Municipal han sufrido hasta el momento cuatro derrotas y tres empates, aunque el Sanluqueño ya sabe cómo se las gastan, ya que sorprendieron a los de Carrillo en El Palmar, donde se llevaron los tres puntos.

Rafa Carrillo tiene una baja muy importante para el choque de esta tarde, la de Adrián Gallardo. El ariete isleño ha sufrido la fractura del quinto metatarsiano de su mano izquierda y es baja al menos para el encuentro de hoy en Lebrija y lo más probable es que también se pierda el de la próxima semana contra el Xerez Club Deportivo. El central José tampoco ha entrado en la convocatoria al no remitir sus problemas en una rodilla, mientras que Ezequiel sigue con su proceso de recuperación. Güiza, que esta semana no ha podido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, sí ha entrado finalmente en la citación del técnico cordobés y probablemente salga en punta junto a Mawi y Pepelu. En la portería puede seguir Fran, una de las sorpresas ante el Algeciras en detrimento de Diego García. La defensa será la misma que contra el equipo albirrojo y es probable algún cambio en el centro del campo.

El técnico del Sanluqueño apunta sobre la Lebrijana que "es un rival directo que está próximo en la clasificación y jugamos en su estadio, que no es fácil por las dimensiones y por el terreno. Nuestra intención va a ser muy similar en cuanto a intensidad y ganas que con el Algeciras, donde merecimos más que el empate. Confiamos que tengamos esas opciones de competir a un buen nivel y tener opciones de sacar los tres puntos", apuntó. "Es un equipo -abundó- que ha estado todo el año en esa zona, lleva todo el año dentro y ahora se ha salido pero tienen confianza y un estilo bien definido. Va a ser un partido complicado ante un gran rival".

No obstante, los sevillanos no pasan ahora por su mejor momento y de eso quiere aprovecharse el Sanluqueño: "Nuestro objetivo es intentar mermar las posibilidades del rival y aprovecharnos de sus debilidades. No están en su mejor momento pero eso hará que salgan con más ganas. Es fundamental que en los primeros minutos no encuentren su estilo y que le hagamos alguna ocasión de gol para asustarles y para que piensen que el partido se les puede complicar".

Aunque en la primera vuelta los de Lebrija salieron vencedores, Carrillo cree que hoy se verá un partido distinto porque "en su estadio van a salir más arriba y nos dejarán más espacios. Nos permitirá aprovechar nuestras armas ante un equipo que en su casa es duro pero que también han perdido varias veces".