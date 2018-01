La primera vuelta acaba con derrota (1-5)

El Guadalcacín cerró la primera vuelta con un mal partido, derrota merecida ante el Ourense -con unos 250 aficionados en el Pabellón- pero cumpliendo en la clasificación, fuera del descenso.

Desde el pitido inicial las gallegas impusieron su juego, presionando arriba y sin dejar salir a las guadalcacileñas. Un robo de balón visitante lo culmina Marta al contraataque, adelantando al Ourense. Las gallegas no cejan en la presión y sin dar un balón por perdido, en un saque de banda Antia de volea marca un gran gol por la escuadra (0-2). Las gallegas no paran de presionar a pesar de ir ganando, las guadalcacileñas se vienen abajo y no reaccionan, metiéndose atrás. Andrés Sánchez trata de hacer reaccionar a sus jugadoras, que no terminan de asentarse en la cancha y Sara Moreno, tras un rechace, hace el 0-3 de fuerte tiro raso.

En la segunda mitad el Guadalcacín trata de reaccionar con un tiro al palo de Desi, pero el rechace acaba en el 0-4. El Ourense se cierra atrás y en un contragolpe hace el quinto, marcando Bibi a 30 segundos del final el gol del honor de las jerezanas.